Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević učestvuje na samitu "Euronews Adria Summit", gde govori o važnim društvenim i političkim temama.

Na početku panela, Vučević je prokomentarisao svoj odnos sa Miloradom Dodikom, s kojim učestvuje na samitu.

- Meni je bilo smešno, neko je rekao da smo se svađali. Nekad je bolje da ne demantujete sve glupost, nego da pokažete radom. Čak i da ne mislimo isto, nikad se ne bismo svađali. Za nas je srpsko zajedništvo i sloga nešto što je nasušno potrebno - rekao je lider SNS.

On je govorio i o situaciji u regionu i našoj zemlji.

Foto: Printscreen/Euronews

- Nekada mislim da srpski narod precizira na stabilnosti u regionu, a da drugi narodi koriste priliku da prave neprilike u regionu. Mi smo narod koji je iskusio i dobro i loše. Imam utisak da neki u regionu slušaju druge van regiona. Ugroženi su Srbi na KiM, naravno i Republika Srpska od 1995. kada je potpisan Dejtonski sporazum, počela je akcija slabljenja Republike Srpske - istakao je.

Vučević je izneo i svoj utisak da se Republika Srpska trudila 30 godina trudila da sačuva svoju poziciju, da ne dozvoli da se ugrozi stabilnost.