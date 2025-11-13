Slušaj vest

Premijer Srbije Đuro Macut sastao se u sredu sa ambasadorom Kipra u Beogradu Andreasom Fotijuom kojem je iskazao zahvalnost na kontinuiranoj podršci Kipra suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, odnosno na doslednom i principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Poručio je sagovorniku da i Srbija pruža punu i bezrezervnu podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kipra, u skladu sa principima Povelje i rezolucijama Saveta bezbednosti UN.

Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, Macut i Fotiju razgovarali su o unapređenju bilateralnih odnosa, koji su, istaknuto je, zasnovani na tradicionalnom prijateljstvu i bliskosti dva naroda.

Premijer je podsetio da se ove godine obeležava 65 godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Kipra i istakao da Srbija pridaje poseban značaj produbljivanju veza i saradnje sa tom zemljom.

On je izrazio nadu da će Srbija i Kipar u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim političkim dijalogom.

Premijer je izrazio zahvalnost Kipru na podršci u procesu evropskih integracija Srbije, te izrazio uverenje da podrška neće izostati ni tokom predsedavanja te zemlje Savetu EU.

Macut je dodao da je Srbija zainteresovana za dalje unapređenje ekonomske saradnje dve zemlje, posebno trgovinske razmene.

"Ohrabrujemo poslovnu zajednicu Kipra da investira u Srbiji, čiji je privredni rast, kako je naveo, među najvećim u Evropi i koja garantuje sigurnost ulaganja i brojne pogodnosti stranim investitorima", naveo je premijer.