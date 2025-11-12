Slušaj vest

Amabasador Evropske unije u Srbiji Adreas fon Bekerat pozdravio je izbor novih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

Fon Bekerat je pohvalio "napore svih zainteresovanih strana, uključujući organizacije civilnog društva".

"Očekujemo da REM, nakon konstituisanja, u potpunosti počne da ispunjava svoj mandat, u skladu sa zakonodavstvom i profesionalnim standardima. Ključna je primena, koju će EU pažljivo pratiti", poručio je amabasador i šef Delegacije EU u Srbiji.

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas osam od devet predviđenih članova Saveta REM-a. Nije izabran član kojeg predlažu saveti nacionalnih manjina.

