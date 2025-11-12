Slušaj vest

Rat među blokaderima ne jenjava, rasplamsava se na sve strane.

Poslednji u nizu njihovih okršaja predstavlja šamar koji je Zoran Gavrilović iz BIRODI-a udario studentima blokaderima.

Gavrilović poručuje plenumašima da nemaju nikakav program.

"Ono što ja mislim je da studenti treba da rade je da izađu sa svojim programom. Svaki pokret koji pretenduje da ima podršku u društvu ima svoj program. Ja mislim da je to primarna stvar", kaže Gavrilović.

