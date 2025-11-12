"JA MOGU DA OBJAVIM NJEGOV RAZGOVOR" Evo šta je Dijana Hrka danas rekla o razgovoru sa predsednikom Vučićem (VIDEO)
Ministarstvo odbrane saopštilo je da je Vojnobezbednosna agencija (VBA) došla do saznanja da je Dijana Hrka neovlašćeno snimala razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Evo šta je Dijana Hrka danas rekla o razgovoru sa predsednikom države:
"Ja mogu da objavim njegov razgovor. Negde tamo sigurno neko snima taj razgovor od njegovih, pošto se poziva na VBA, neka kažu šta smo pričali".
Podsetimo, predsednik Vučić je još juče rekao da je od VBA dobio informaciju da je razgovor tajno snimljen.
"Uglavnom, ona je imala neka pitanja, ja sam dao neke odgovore, ali časni ljudi ne prenose privatni razgovor, iako je mene Vojnobezbednosna agencija obavestila da su oni snimali neovlašćeno moj razgovor, što je direktno protivzakonito, predviđena je velika kazna zatvora za to. Ja nikada neću goniti zbog toga bilo koga ko je u tom neovlašćenom snimanju učestvovao. Nisam čak hteo da ulazim u to što mi je služba javila, jer nemam čega da se stidim u tom razgovoru. Ja ih pozivam sad da slobodno objave kompletan razgovor. Nemam nikakav problem sa tim. Ponosan sam na svaku reč koju sam izgovorio, jer su bile istinite reči, dobronamerne reči. Reči brižnog čoveka, čoveka koji želi da pomogne nekome. Čoveka koji želi da zaštiti nečije zdravlje i na sve to što sam rekao, na sve to što sam izgovorio, apsolutno sam ponosan", rekao je Vučić u utorak.