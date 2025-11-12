"Uglavnom, ona je imala neka pitanja, ja sam dao neke odgovore, ali časni ljudi ne prenose privatni razgovor, iako je mene Vojnobezbednosna agencija obavestila da su oni snimali neovlašćeno moj razgovor, što je direktno protivzakonito, predviđena je velika kazna zatvora za to. Ja nikada neću goniti zbog toga bilo koga ko je u tom neovlašćenom snimanju učestvovao. Nisam čak hteo da ulazim u to što mi je služba javila, jer nemam čega da se stidim u tom razgovoru. Ja ih pozivam sad da slobodno objave kompletan razgovor. Nemam nikakav problem sa tim. Ponosan sam na svaku reč koju sam izgovorio, jer su bile istinite reči, dobronamerne reči. Reči brižnog čoveka, čoveka koji želi da pomogne nekome. Čoveka koji želi da zaštiti nečije zdravlje i na sve to što sam rekao, na sve to što sam izgovorio, apsolutno sam ponosan", rekao je Vučić u utorak.