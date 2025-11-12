Slušaj vest

Dijana Hrka se oporavlja od štrajka glađu u privatnoj klinici - na istom mestu gde se oporavljao i Tomislav Nikolić od štrajka glađu, saznaje Kurir.

Nakon nekoliko dana agonije, ovo je konačno lepa vest. Žena koja je pretrpela veliku tragediju se oporavlja.

- Blokaderi nisu uspeli da je nagovore da se ubije. Sada je na sigurnom. Lekari će se pobrinuti za njeno zdravlje - kaže izvor Kurira.

