Sada je na sigurnom. Lekari će se pobrinuti za njeno zdravlje, kaže izvor Kurira.
KURIR SAZNAJE! DIJANA HRKA SMEŠTENA U PRIVATNU KLINIKU Oporavlja se od štrajka glađu na istom mestu gde i Toma Nikolić
Dijana Hrka se oporavlja od štrajka glađu u privatnoj klinici - na istom mestu gde se oporavljao i Tomislav Nikolić od štrajka glađu, saznaje Kurir.
Nakon nekoliko dana agonije, ovo je konačno lepa vest. Žena koja je pretrpela veliku tragediju se oporavlja.
- Blokaderi nisu uspeli da je nagovore da se ubije. Sada je na sigurnom. Lekari će se pobrinuti za njeno zdravlje - kaže izvor Kurira.
