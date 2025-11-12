Slušaj vest

Jedna od onih koja je priznala da su Dijanu Hrku želeli da žrtvuju štrajkom glađu je i Nataša Kandić, koja je napisala da su "ratni veterani njeni čuvari do smrti."

- Podrška ratnih veterana postaje morbidna.Oni određuju da Dijani Hrka, 11. dana gladovanja, nije potrebna infuzija, oni vraćaju hitnu pomoć koju su neki građani pozvali, oni ponavljaju da ona neće prekinuti štrajk... samo što ne kažu da su njeni čuvari do smrti. Kao da je pobunjena Srbija upala u zamku ratnih veterana - napisala je ona.

Kako smo već objavili, Dijana Hrka smeštena je večeras u privatnu bolnicu, gde se oporavlja i gde je na sigurnom.

