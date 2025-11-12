Slušaj vest

Ministarstvo odbrane obavestilo je javnost da je Vojnobezbednosna agencija preduzimajući mere na bezbednosnoj i kontraobaveštajnoj zaštiti Predsednika Republike Srbije došla do saznanja da je izvršeno tajno i nezakonito snimanje telefonskog razgovora koji je ostvaren između Predsednika Republike Srbije i gospođe Dijane Hrke.

Neovlašćeno snimanje telefonskog razgovora sa ciljem da se distribuira drugim licima izvršila je Dijana Hrka, što je i sama potvrdila dana 12.11.2025. godine na konferenciji za medije, da ona može da objavi razgovor koji je vodila sa Predsednikom Republike Srbije.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": Lazar Pavlović, savetnik Ministra informisanja I telekomunikacije, Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije i Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS.

- Predsednik države je pozvao gospođu Dijanu Hrku telefonom. Razgovor nije bio kratak i razgovarao je sa njom koliko god je ona htela. I mene kada zove neko nepoznat ja odmah pretpostavim da neko može nešto da snima. Moram da vodim računa. Ali, on je pružio ruku gospođi i pored toga. Ona dok štrajkuje glađu, oni skaču oko nje, megafonom izgovara psovke. I pored toga, predsednik je želeo dijalog - kaže Bakarec i dodaje:

- Setimo se pre tri dana, ispred Skupštine je rekla da može da pozove narod koji će se naoružati i koji će ući u Pionirski park. Neko ko je dobronameran, ne daje takve izjave. Ona je kontradiktorna. Na N1 je rekla "nisam ja snimala". Ali, potpuno je svejedno da li je neko snimao pored nje ili ona. Šta je suština tog štrajka? Majka je izgubila sina od 27 godina. Ima pravo na bol, ali mora da vodi računa da to bude ispravno. Ona je započela nakon godinu dana i to drugog novembra.

Tomić kaže da je Dijana Hrka iskorišćena radi ciljeva blokadera i veterana koji je "štite", te da ne brinu za njeno zdravstveno stanje:

- Činjenica je da je pored nje bila doktorka koja je videla da je njoj loše. Ona je odbila to na nagovor okoline koja je tu kao neko njeno obezbeđenje, neki veterani. Oni su rekli da ne treba da priđe hitna pomoć. Nakon nekoliko sati, njeno stanje je bilo još gore i onda je ona sama pozvala hitnu pomoć i zatražila zdravstvenu pomoć. Neki pored nje su tražili i da se to produži na nekih 4 do 5 sati. Hoću da vam kažem koliki je stepen iskorišćavanja te žene - kaže Tomić i dodaje:

- Ona očito ne može da se izbori sa tom okolinom i tolikim uticajem. Odakle su se svi ti ljudi pojavili, nikom nije jasno. Čak ni ovim studentima nije jasno šta rade veterani oko nje. Svi je podržavaju da dođe do svojih zahteva. A u čemu je podržavaju? Da izgubi život? Da bi došlo do ponovnih nereda, nasilja i terorističkih napada. Mislim da je jako važno da je predsednik Vučić izašao sa tim da ga je VBA obavestila o tome. Predsednik je tražio da se ona povuče iz štrajka, jer to po nju izaziva veliku štetu. Njena borba mora biti usmerena ka pravosuđu i tužilaštvu. Mi upravo vidimo da institucije ne reaguju.

Pavlović ističe da je veoma svestan toga koliku bol oseća majka preminulog mladića:

- Ali, moram da kažem da nije Aleksandar Vučić glavni sudija ili tužioc. On je predsednik Srbije. Pravdu za nadstrešnicu donosi tužilaštvo i ona je na pogrešnom mestu. Protiv predsedika se vodi godinama ozbiljna propaganda. Oni su tada još krenuli u ozbiljnu kampanju i određenim ljudima je postao simbol da mogu da ga uvek zapljunu - kaže Pavlović i dodaje:

- Prvo, ja želim pravdu za nadstrešnicu, ali ključno je to što je ona izmanipulisana. Ljudi oko nje vide da je malaksala i teraju je u sopstvenu propast. To nije ljudski, to nije poltiika, to je ludilo. Žena je ozbiljno narušenog zdravlja. Očigledno je gledaju kao političku priliku i to je sramotno. Najmanji problem predsedniku je što je meta od strane gospođe Hrke. Trebalo bi da se preispita rad Zagorke Dolovac. Očigledno ne žele da je smene.

Studentska lista i potencijalni kandidati

Sa znatiželjom smo mesecima čekali kompletne poteze, kompletna imena, lik i delo ljudi koje će se naći na studentskoj listi. Studentska lista novosadskog univerziteta je gotova. Kandidati beogradskog univerziteta nisu potvrđena. Kako tvrdi portal "Vreme", na listi beogradskog univerziteta nalazi se Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, advokat Zdenko Tomanović, Prof. Jovo Bakić, advokat Rodoljub Šabić, glumci Tihomir Stanić i Jelena Stupljanin i ekološki aktivisti Zlatko Kokanović.

- Urnebesno je smešna ta tema. Studentska lista je sama po sebi besmislica. Studenti su neke osobe koje su završile srednju školu i pokazale su želju da se obrazuju. To je zabluda da oni mogu da se bave politikom jer onda to mogu i srednjoškolci i tako dođemo do beba. I na bebećoj listi neće biti beba, kao ni što ovde nema studenata. Ovde je prosek ljudi 70 godina - kaže Bakarec i dodaje:

- Zašto se onda ta lista zove studentska lista? To su ljudi iz opozicije, Proglasa itd. To je opoziciona lista, ali su studenti uništili parlamentalnu opoziciju i ona više ne postoji. Sad neko mora da je zameni. Studentska lista će proći. Ovi su sada na 9 posto ali su u dobokom padu. Imena studentske liste su loša. Pobedu na izborima vam donose rezultati i program. Morate da imate političku ideju. Jovo Bakić je čovek koji ima kanibalističke izjave i stalno je pretio smrću.

