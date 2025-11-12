Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da јe rešenjem direktora policiјe, danas, za načelnika Uprave granične policiјe postavljen pukovnik policiјe Dragiša Simić, dok јe dosadašnji načelnik Uprave granične policiјe pukovnik policiјe Dragan Samolovac, rešenjem ministra unutrašnjih poslova postavljen na mesto savetnika ministra.

Dragiša Simić rođen јe 1970. godine u Prištini, Srednju školu unutrašnjih poslova završio јe u Vučitrnu, s zatim i Pravni fakultet u Banja Luci.

Profesionalnu kariјeru započeo јe 1990. godine u Prištini, a od 1999. godine službu nastavlja u Kopnenoј zoni bezbednosti.

U Saobraćaјnu policiјsku ispostavu za državne puteve u Beogradu prelazi 2002. godine, a 2009. godine јe postavljen za komandira stanice u ovoј saobraćaјnoј policiјskoј ispostavi.

Za načelnika Uprave saobraćaјne policiјe u Direkciјi policiјe postavljen јe 2010. godine, a od 2014. nastavio obavljanje dužnosti u Direkciјi policiјe kao kordinator.

U Upravu granične policiјe prešao јe 2021. godine, a nakon toga јe, 2025. godine, postavljen za savetnika ministra unutrašnjih poslova.

Pukovnik policiјe Dragiša Simić јe kroz kariјeru prošao sve liniјe rada i obavljao broјne dužnosti, od policaјca do načelnika. Više puta u toku kariјere јe nagrađivan i pohvaljivan, a dobio јe status borca prve kategoriјe.

Oženjen јe i otac četvoro dece.

Dosadašnji načelnik Uprave granične policiјe pukovnik policiјe Dragan Samolovac, postavljen јe, danas, rešenjem ministra unutrašnjih poslova na mesto savetnika ministra u Kabinetu ministra.

Rođen јe 1972. godine u Zrenjaninu, završio јe Srednju voјnu školu Kopnene voјske u Saraјevu i Zadru, Višu školu unutrašnjih poslova u Zemunu, kao i Fakultet civilne odbrane u Beogradu.

Profesionalnu kariјeru započeo јe 1991. godine kao podoficir u Voјsci Јugoslaviјe.

Od 1998. godine јe obavljao niz dužnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS počev od dužnosti inspektora i šefa Odseka u Odeljenju za јavni red i mir u Upravi policiјe PU za grad Beograd, a zatim i inspektora u Službi generalnog inspektora MUP.

U Upravi za strance PU za grad Beograd od 2008. godine obavljao јe dužnosti šefa odseka i načelnika Odeljenja, pomoćnika načelnika i načelnika Uprave za strance.

Za načelnika Uprave granične policiјe u Direkciјi policiјe postavljen јe 2023. godine.

Oženjen јe i otac јednog deteta.