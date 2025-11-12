- Ne znam šta ko piše po društvenim mrežama... Moram detaljno da se spremim za tet-a-tet razgovor sa Makronom, bićemo samo nas dvojica, to je važan sastanak - rekao je on i nastavio:

- Nama ostaje pitanje, čime se mi bavimo. Ja sam sutra u Parizu sa predsednikom Makronom. Moramo da rešavamo pitanje NIS, putanje gasa, mnoga druga pitanja, a mi se bavimo što neko iznutra pokušava, uz pomoć spolja, da nam sruši državu. Znate li koliko sam brinuo za svako dete, one studente koje su nazivali ćacijima. Neka ih je noćilo 70, nekada 50, a jednom i devet, kada je bila velika kiša. Nisam mogao da spavam, tri puta sam išao da vidim da li su pokriveni, da li im propuštaju šatorska krila. Zato što je neko želeo da sprovede obojenu revoluciju.