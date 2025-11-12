Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se sprema za sutrašnji sastanak sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

- Ne znam šta ko piše po društvenim mrežama... Moram detaljno da se spremim za tet-a-tet razgovor sa Makronom, bićemo samo nas dvojica, to je važan sastanak - rekao je on i nastavio:

- Nama ostaje pitanje, čime se mi bavimo. Ja sam sutra u Parizu sa predsednikom Makronom. Moramo da rešavamo pitanje NIS, putanje gasa, mnoga druga pitanja, a mi se bavimo što neko iznutra pokušava, uz pomoć spolja, da nam sruši državu. Znate li koliko sam brinuo za svako dete, one studente koje su nazivali ćacijima. Neka ih je noćilo 70, nekada 50, a jednom i devet, kada je bila velika kiša. Nisam mogao da spavam, tri puta sam išao da vidim da li su pokriveni, da li im propuštaju šatorska krila. Zato što je neko želeo da sprovede obojenu revoluciju.

Detalje obraćanja pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePolitikaSUTRA VAŽAN SASTANAK VUČIĆA I MAKRONA U PARIZU Predsednik Srbije: Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i bilateralnim pitanjima
Aleksandar Vučić
Politika"VEOMA VAŽAN SASTANAK SA MAKRONOM U ČETVRTAK" Vučić: Idem u Pariz na sat i po ili dva, pričaćemo o svim važnim temama
Aleksandar Vučić
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ TELEFONOM RAZGOVARAO SA MAKRONOM Glavna tema situacija u BiH i na KiM: Srbija ostaje privržena očuvanju mira
Screenshot 2025-08-03 133322 copy222.png