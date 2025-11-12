Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je to što N1 i Nova S nisu izvestili da je Dijana Hrka prevezena u bolnicu:

- Oko N1 i Nove S ne mislim da je bilo ko iznenađen. Imaju agendu, a to nije agenda istine, već agenda rušenja države. Sve poruke su im bile morbidne. Ne znam da li sam razumeo, ali i gospođa Kandić je racionalno reagovala. N1 i Nova S će prljavu kampanju da nastave. Što se RTS tiče, još pre dve i po godine sam govorio da posle Ribnikara prave malo ozbiljnije, ali još opasnije vesti od N1 i Nove S. Rano ustajem, uvek pre 5 ujutru pa pogledam vesti na RTS - stvarno sam video da su gori nego N1. Nisam znao da ih uređuje čovek koji želi da svi poumiremo, i naša deca. Laž je postala matrica profesionalizma, to je fensi, urbano - rekao je on.

Detalje obraćanja pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePolitika"NJIHOVA MUKA JE DRUGE PRIRODE" Brnabić: Najbolji dokaz koliko je Vučićeva poseta Kini važna je histerija medija pod Šolakovom kontrolom
Ana Brnabić 6.jpg
PolitikaJADIKOVALI ZBOG "DRANJA KOŽE SA LEĐA", SADA BRANE VELIKE TRGOVCE: Šolakovi mediji u kampanji protiv novih mera države i interesa građana
cuicc1.jpg
PolitikaŠOLAKOVI MEDIJI OPET LAŽU NAROD: Izmislili da je Kaja Kalas odbila da se slika s Vučićem, a ona objavila fotografiju s predsednikom
nova s.jpg
Politika"SVE JE STALO U MINUT" Ana Brnabić objavila snimak koji pokazuje "modus operandi medijskih grupa za pritisak" (VIDEO)
ana_brnabic_kzn_28042025_0006.JPG