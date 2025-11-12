Kako smo već objavili, Dijana Hrka je večeras, po sopstvenom zahtevu primljena u privatnu bolnicu na Novom Beogradu.
Politika
OGLASILA SE BOLNICA U KOJU JE PRIMLJENA DIJANA HRKA Evo šta su naveli u saopštenju
Slušaj vest
Privatna bolnica u kojoj je večeras Dijana Hrka primila terapiju oglasila se saopštenjem.
- Usled pogoršanog stanja gospođa Dijana Hrka primljena je radi pružanja neophodne medicinske pomoći. Nakon dijagnostike, pacijentkinji je obezbeđen stalni lekarski nadzor.i adekvatna terapijska nega. Prioriret je očuvanje njenog zdravlja, a medije i javnost molimo za poštovanje prava na privatnost pacijentkinje - stoji u saopštenju.
Kako smo već objavili, Dijana Hrka je večeras, po sopstvenom zahtevu primljena u privatnu bolnicu na Novom Beogradu.
Kako je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ona je primila terapiju, što je, kako je naveo od presudnog značaja, nakon čega se vratila na isto mesto.
Reaguj
Komentariši