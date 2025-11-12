Slušaj vest

Privatna bolnica u kojoj je večeras Dijana Hrka primila terapiju oglasila se saopštenjem.

- Usled pogoršanog stanja gospođa Dijana Hrka primljena je radi pružanja neophodne medicinske pomoći. Nakon dijagnostike, pacijentkinji je obezbeđen stalni lekarski nadzor.i adekvatna terapijska nega. Prioriret je očuvanje njenog zdravlja, a medije i javnost molimo za poštovanje prava na privatnost pacijentkinje - stoji u saopštenju.

Kako smo već objavili, Dijana Hrka je večeras, po sopstvenom zahtevu primljena u privatnu bolnicu na Novom Beogradu.