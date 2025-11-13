Slušaj vest

Potpredsednik Narodne skupštine Edin Đerlek, tokom posete Pakistanu, izbegao je teroristički napad u kome je bombaš samoubica ubio 12, a ranio 27-oro ljudi.

Đerlek je ekskluzivno za jutarnji program Kurir televizije pričao o ovom događaju.

- Tokom mog govora u konferencijskom centru se desio teroristički napad u neposrednoj blizini, u samom srcu Islamabada, glavnog grada Pakistana, što je, rekao bih, atipično jer se nekoliko godina nisu desili teroristički napadi u ovom gradu. Oni se inače dešavaju jako puno, ali više u pograničnim predelima, naročito u graničnom predelu sa Avganistanom, i zato je ovaj događaj iznenadio sve građane - započeo je Đerlek za "Redakciju".

Edin Đerlek ekskluzivno za Kurir nakon što je izbegao teroristički napad: Ne mogu da napustim hotel! Izvor: Kurir televizija

Potom se dotakao pitanja lične bezbednosti:

- Ovo predstavlja jednu od velikih tragedija koja se desila ovde. Imao sam nekoliko pitanja o mojoj sigurnosti i bezbednosti, ali ono što želim da znate je da zaista ni na koji način moj život ovde nije ugrožen, naprotiv, pojačane su mere bezbednosti. Mi ne možemo ni na koji način da napustimo hotel. Ono što ja mogu da primetim jeste da je mirno, čujemo samo policijske sirene, i to je ono što mi možemo ovde da imamo iz spoljnog sveta.

Za kraj je rekao da su delegacije iz celog sveta zabrinute za stanje u zemlji:

- Za pola sata imamo radnu večeru sa predsednikom države i verujem da ćemo dobiti još neke informacije. Generalno vidim da su, budući da su ovde delegacije iz celog sveta, svi su na neki način zabrinuti, ali moram priznati ne toliko za svoju bezbednost koliko za sveukupno stanje u Pakistanu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

MINISTAR ĐERLEK I SESTRIĆ: