Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se sa amabasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.

On je na sastanku rekao da priznanje EU da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3"daje još veću motivaciju da ostanemo posvećeni procesu reformi".

Đurić je sinoć na mreži X istakao da bi, štaviše, u narednim mesecima takvo dostignuće dodatno podstaklo Srbiju da tesno sarađujemo sa svim državama članicama kako bi predstavila argumente i razloge zašto je u interesu ne samo Srbije, već i Evropske unije, da pošalje snažan signal otvaranjem ovog Klastera.

"Evropska porodica ne može biti potpuna bez Srbije i bez regiona koji predstavlja pravu riznicu potencijala - ekonomskog, poljoprivrednog, tehnološkog, akademskog i šireg", poručio je Đurić.

Evropska komisija je početkom meseca u izveštaju o politici proširenja EU za 2025. godinu ponovila preporuke iz prethodnih godina da je Srbija ispunila kriterijume za otvaranje Klastera 3 koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast i da je taj klaster tehnički spreman za otvaranje.