Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se sa amabasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.

On je na sastanku rekao da priznanje EU da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3"daje još veću motivaciju da ostanemo posvećeni procesu reformi".

Đurić je sinoć na mreži X istakao da bi, štaviše, u narednim mesecima takvo dostignuće dodatno podstaklo Srbiju da tesno sarađujemo sa svim državama članicama kako bi predstavila argumente i razloge zašto je u interesu ne samo Srbije, već i Evropske unije, da pošalje snažan signal otvaranjem ovog Klastera.

"Evropska porodica ne može biti potpuna bez Srbije i bez regiona koji predstavlja pravu riznicu potencijala - ekonomskog, poljoprivrednog, tehnološkog, akademskog i šireg", poručio je Đurić.

Evropska komisija je početkom meseca u izveštaju o politici proširenja EU za 2025. godinu ponovila preporuke iz prethodnih godina da je Srbija ispunila kriterijume za otvaranje Klastera 3 koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast i da je taj klaster tehnički spreman za otvaranje.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaBRNABIĆ SE NADA DA ĆE KLASTER 3 BITI OTVOREN U DECEMBRU: Nakon toga potrebno je ubrzati reforme, svim državama članstvo donelo više koristi nego štete
IMG-20251001-WA0044.jpg
PolitikaDA NASTAVIMO EVROPSKI PUT Brnabić iz Brisela: Važno da države članice EU uvaže preporuku Evropske komisije i da Srbija otvori Klaster 3
IMG-20250802-WA0274.jpg
PolitikaŠEF DELEGACIJE EU: "SRBIJA ISPUNJAVA MERILA ZA OTVARANJE KLASTERA 3" Predat izveštaj Evropske komisije, Brnabić: Ovo je putokaz kako bi ubrzali naš evropski put
Screenshot 2025-11-04 171856.jpg
PolitikaSRBIJI SU VRATA ZA ČLANSTVO U EU ŠIROM OTVORENA! Ambasador Fon Bekerat uverava da Unija ostaje posvećena evropskom putu Srbije
Andreas fon Bekerat (8).jpg