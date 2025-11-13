Slušaj vest

Zagorka Dolovac, za 16 godina koliko je na čelu Vrhovnog javnog tužilaštva, više puta je blokirala rad Visokog saveta tužilaštva, kako bi ostvarila svoje ciljeve u tužilačkoj organizaciji, tvrde sagovornici Kurira. Jedan od primera je, kako navode, period od 2020–2021. godine, u kom za 14 meseci nije održana nijedna sednica, čak ni telefonska.

- Prethodnica Visokog saveta tužilaštva bilo je Državno veće tužilaca, a njegovim radom je, po funkciji vrhovne tužiteljke, presedavala Zagorka Dolovac. U periodu od februara 2020. do aprila 2021. godine, dakle punih četrnaest meseci, nije održana ni jedna sednica. Da ne pominjemo oglase koji se godinama ne sprovode - kaže sagovornik Kurira iz vrha srpskog tužilaštva.

Spisak sednica DVT Foto: Printscreen

Uprkos činjenici da je u tom periodu bio raspisan konkurs za tužioce širom zemlje, kao i da je brojnim tužiocima istekao mandat, kako tvrdi, Dolovac ne samo da nije bila zainteresovana da pomogne "mladim ljudima da započnu karijeru", nego je prema rečima naših sagovornika "izbor manipulativno odlagala sve do momenta kada je znala da će izabrani tužioci svoje funkcije morati da oduže svojim glasovima za novi saziv Državnog veća tužilaca", odnosno današnji Visoki savet tužilaštva.

- Iako je u javnosti poznata po tome da svoju funkciju ne obavlja, ovaj dugoročni prekid rada bio je manevar i namerna blokada, koja se sada, pred nove izbore članova Visokog saveta tužilaštva opet ponavlja. Izbori za nove tužioce raspisani su još 2023. godine, ali ni na poslednjoj sednici Saveta, koja je prekinuta odlaskom članova iz reda tužilaca, nije izabran nijedan kandidat - dodaje naš sagovornik.

Jedan od članova Saveta je, kako navodi, u svom izlaganju razotkrio namere Zagorke Dolovac i predsednika VST Branka Stamenkovića da na toj sednici izaberu tužioce i to tako da se popune mesta u pojedinim, po njima podobnim tužilaštvima, kako bi svojim kandidatima obezbedili većinu glasova na izborima za članove novog saziva VST koji su zakazani za 23. decembar.

- Ja ovo vidim kao svojevrsni način na koji se pokušava prekrojiti biračko telu pred izbor za novi saziv Saveta i da zapravo gledamo pokušaj Vrhovnog javnog tužioca i Vas (Stamenkovića) da utičete na to kako će izgledati biračka baza. Ne postoji zdravorazumski razlog zašto su neka tužilaštva izostala sa dnevnog reda - rekao je pomenuti član prema rečima našeg sagovornika, pre nego što je napustio sednicu.

Sednica VST Foto: Screenshot

Ubrzo nakon njega, sednicu je tada napustio još jedan član Saveta koji je potvrdio navode svog kolege o pokušaju da se preko izbora novih članova pokušava da utiče na izborni proces za Visoki savet tužilaštva, onemogućivši dalji rad sednice koja je njegovim odlaskom ostala bez kvoruma.

- Oni koji su pratili sednicu na jutjubu mogli su da čuju retko oglašavanje Zagorke Dolovac koja od 2023. godine nije omogućila izbor novih tužilaca, baš po identičnom obrascu kao i pred prethodne izbore, navodeći krajnje licemerno kako su dvojica članova Saveta koji su napustili sednicu, tim činom izveli performans i izvinjavala se „mladim ljudima koji još nisu ni započeli karijere, a ovo su doživeli“ - navodi sagovornik.

Iako upravo ti „mladi ljudi“, kako dodaje, već dve godine čekaju izbor, dok se na dnevnom redu glasanja nalaze samo oni koji, po Dolovčinim kriterijumima, predstavljaju „sigurne glasove“ za njene kandidate u Visokom savetu tužilaštva.