- Verovali ili ne, sada sam i loto devojka. Ovaj zakon moramo da menjamo ljudi, ovo ovako neće ići. Za sprovođenje žrebanja obezbeđeni su: Dve providne posude, izvolite gospodo. Providne posude - jedna, druga... Nema laži, nema prevare. Pozivam sve zainteresovane predsednike poslaničkih grupa da priđu stolu i uvere se u ispravnost navedenog materijala - rekla je Ana Brnabić pre nego što je izvlačila loptice.

Skupštinskoj govornici, gde su bile činije, prišao je Radomir Lazović, kopredsednik Zeleno-levog fronta.

- Jel me zezate ili ozbiljno. Trebaće nam uskoro komisija i za ovo. I još jednom, sigurna sam da u 21. veku postoji neki bolji način za ovo ali, otom potom - rekla je predsednica Skupštine.

Dužina mandata članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije određena je juče žrebanjem u Skupštini Srbije.

Mandate od po dve godine dobili su članovi Saveta koji se biraju na predlog univerziteta, nezavisnih institucija i udruženja izdavača elektronskih medija.

Mandate od po četiri godine dobili su članovi koje predlažu udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja, saveti nacionalnih manjina i novinarskih udruženja.