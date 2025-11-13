URNEBESNA SCENA U SKUPŠTINI SRBIJE: Ana Brnabić izvadila činije i loptice, pa prasnula u smeh! "Jel me zezate? Verovali ili ne, sada sam i loto devojka" (VIDEO)
- Verovali ili ne, sada sam i loto devojka. Ovaj zakon moramo da menjamo ljudi, ovo ovako neće ići. Za sprovođenje žrebanja obezbeđeni su: Dve providne posude, izvolite gospodo. Providne posude - jedna, druga... Nema laži, nema prevare. Pozivam sve zainteresovane predsednike poslaničkih grupa da priđu stolu i uvere se u ispravnost navedenog materijala - rekla je Ana Brnabić pre nego što je izvlačila loptice.
Skupštinskoj govornici, gde su bile činije, prišao je Radomir Lazović, kopredsednik Zeleno-levog fronta.
- Jel me zezate ili ozbiljno. Trebaće nam uskoro komisija i za ovo. I još jednom, sigurna sam da u 21. veku postoji neki bolji način za ovo ali, otom potom - rekla je predsednica Skupštine.
Dužina mandata članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije određena je juče žrebanjem u Skupštini Srbije.
Mandate od po dve godine dobili su članovi Saveta koji se biraju na predlog univerziteta, nezavisnih institucija i udruženja izdavača elektronskih medija.
Mandate od po četiri godine dobili su članovi koje predlažu udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja, saveti nacionalnih manjina i novinarskih udruženja.
Mandate od po šest godina dobili su članovi koje predlažu udruženja kompozitora i dramskih, scenskih i filmskih umetnika, udruženja za zaštitu dece, kao i crkava i verskih zajednica.