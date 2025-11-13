Slušaj vest

Advokat i opozicionar Božo Prelević govorio je 2007. godine o prodaji bivšeg Maršalata i tada je prokomentarisao kako je to dobro za odnose Srbije i Amerike.

"Mislim da je za naše dobre odnose, a siguran sam da naša država želi da oni budu još bolji. Veći bi bio problem nedostatka adekvatnog prostora koji bi im naša država ponudila za ambasadu nego ovo o čemu se razgovara. Ponavljam, sve pod uslovom da su apsolutno regularni svi uslovi samog čina prodaje i potpisanog ugovora. Uostalom, sutra će možda baš neka američka firma kupiti porušenu zgradu Generalštaba. Hoće li to onda biti novi problem zašto je baš njima prodata? Neće i ne treba da bude. Jer ima mnogo više drugih stvari koje ruše naše dostojanstvo", rekao je tada Prelević. 

