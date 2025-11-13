Slušaj vest

Janko Baljak, jedan od vođa blokadera sa Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) i profesor, sada je protiv blokada fakulteta!

Podsetimo, 7. novembra Fakultet veterinarske medicine je ponovo ušao u totalnu blokadu.

Međutim, čak su i blokaderi na društvenim mrežama tada udarili na studente, a sada ih kritikuju i saborci poput Janka Baljaka.

- Mislim da će studenti naći rešenje, ne verujem da je blokada učinkovita - istakao je Baljak.

Dodao je i da su blokade propale, te priznao da gotovo da nema nikog na protestima.

- Zeleno svetlo koje su nam studenti dali nije još dovoljno iskorišćeno, a dramatični događaji poput ovog (štrajka glađu Dijane Hrke) bi morali da okupe i veći broj građana - zaključuje Baljak.