Iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) pozdravili su izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i potvrdili da je sve u skladu sa zakonom. Nakon Evropske unije, stigla je potvrda i iz OEBS-a.

- Izbor osam članova REM-a u Srbiji je važan korak napred i rezultat konstruktivnog pristupa svih zainteresovanih strana. Legalnost procesa je očuvana. Pažljivo ćemo pratiti proces izbora devetog člana Saveta iz kategorije nacionalnih manjina - rekao je predstavnik OEBS-a Jan Bratu, navodi se u objavi na mreži X.

Postavlja se pitanje - šta sad? Da li Dragan Đilas i Šolakovi mediji znaju bolje od njih?!

Ne, nego znaju da im ovo direktno ugrožava biznis interese i sada zbog toga otvoreno napadaju i EU, i OEBS, i civilno društvo.

Izbor novih članova Saveta REM pozdravio je i amabasador Evropske unije u Srbiji Adreas fon Bekerat. Ključna je primena koju će EU pažljivo pratiti, poručio je šef Delegacije EU.

Fon Bekerat je pohvalio "napore svih zainteresovanih strana, uključujući organizacije civilnog društva".