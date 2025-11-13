I ŠTA SAD? ĐILAS I ŠOLAKOVI MEDIJI ZNAJU BOLJE OD NJIH? Nakon EU, izbor članova Saveta REM-a pozdravio i OEBS!
Iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) pozdravili su izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i potvrdili da je sve u skladu sa zakonom. Nakon Evropske unije, stigla je potvrda i iz OEBS-a.
- Izbor osam članova REM-a u Srbiji je važan korak napred i rezultat konstruktivnog pristupa svih zainteresovanih strana. Legalnost procesa je očuvana. Pažljivo ćemo pratiti proces izbora devetog člana Saveta iz kategorije nacionalnih manjina - rekao je predstavnik OEBS-a Jan Bratu, navodi se u objavi na mreži X.
Postavlja se pitanje - šta sad? Da li Dragan Đilas i Šolakovi mediji znaju bolje od njih?!
Ne, nego znaju da im ovo direktno ugrožava biznis interese i sada zbog toga otvoreno napadaju i EU, i OEBS, i civilno društvo.
Izbor novih članova Saveta REM pozdravio je i amabasador Evropske unije u Srbiji Adreas fon Bekerat. Ključna je primena koju će EU pažljivo pratiti, poručio je šef Delegacije EU.
Fon Bekerat je pohvalio "napore svih zainteresovanih strana, uključujući organizacije civilnog društva".
- Očekujemo da REM, posle konstituisanja, u potpunosti počne da ispunjava svoj mandat, u skladu sa zakonodavstvom i profesionalnim standardima. Ključna je primena, koju će EU pažljivo pratiti - poručio je amabasador i šef Delegacije EU u Srbiji.