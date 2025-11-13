Slušaj vest

Nebojša Zelenović, član Predsedništva Demokratske stranke (DS), reagovao je na izjave potpredsednika LSV i advokata Aleksandra Olenika koji je naveo kako "je potrebno da opozicija do raspisivanja izbora formira jedinstveni politički front kao vid parlamentarne i vanparlamentarne borbe".

Olenik je u gostovanju na N1 istakao i da pored toga što LSV učestvuje na svim protestima, "pokrenuta je i akcija pod nazivom Novosadska deklaracija, koja ima za cilj da okupi sve opozicione stranke i pokrete na nivou Vojvodine".

Dalje navodi da blokaderi, "prema istraživanjima javnog mnjenja, imaju veliku podršku i da je ona dovoljna da se pobedi režim Aleksandra Vučića na izborima koje on organizuje, ali kako kaže, nije siguran da studenti to mogu sami".

Zelenović se tim povodom oglasio putem zvaničnog X naloga i prokomentarisao tekst sa naslovom "Olenik: Opozicija da napravi jedinstven front do izbora, moramo da uradimo ono što su studenti uradili".

"Ko su ovi ljudi, koga oni predstavljaju, u čije ime govore, šta je bre ovo?", upitao je Zelenović, evidentno frustriran novim pokušajem dela opozicije da prisvoji blokaderski pokret.