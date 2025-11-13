Predsednik Vučić poručio da su u pitanju dokazani rodoljubi

Među imenovanima ističu se Radoslav Repac, Dragiša Simić i Igor Žmirić, koji su preuzeli vodeće pozicije i čiji su zadaci, prema informacijama, da unaprede operativnu efikasnost i modernizuju upravljanje policijom.

MUP je, najpre, 7. novembra za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice postavio pukovnika policije Igora Žmirića.

Ko je Igor Žmirić?

Rođen je u Somboru pre 46 godina. Njegov deda bio je nekadašnji načelnik somborske policije. Bio je u Vojsci Jugoslavije, nakon čega je prešao u Žandarmeriju, a potom i u Protivterorističku jedinicu. 2004. godine od strane tadašnjeg ministra MUP-a odlikovan zlatnikom "Jakov Nenadović" i proglašen za najboljeg specijalca Ministarstva unutrašnjih poslova, a 2024. godine doneta je povelja o odlikovanju Igora Žmirića ordenom zvezde "Jakova Nenadovića".

Nakon ukidanja PTJ-a 2016. godine, prošao je zahtevnu selekciju i postao pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice.

Završio je i Akademiju za sprovođenje zakona u Budimpešti, jedinog FBI trening centra u Evropi.

Žandarmerija dobila novog komandanta

Iz MUP-a su se ponovo sinoć oglasili i otkrili da je za komandanta Žandarmerije postavljen pukovnik policije Radoslav Repac, dok je dosadašnji komandant Žandarmerije pukovnik policije Saša Kosović postavljen na mesto pomoćnika direktora policije u Direkciji policije.

Radoslav Repac je rođen 1981. godine u Bihaću, a diplomirao je na Policijskoj akademiji u Beogradu gde je stekao zvanje Diplomirani oficir policije.

Radoslav Repac Foto: Tv Prva

Profesionalnu karijeru započeo je u Policijskoj stanici Savski venac na radnom mestu pomoćnik komandira, a uporedo je obavljao dužnost komandira voda u Interventnim jedinicama policije.

Od 2006. godine u Policijskoj brigadi PU za grad Beograd obavlja niz dužnosti počev od radnog mesta zamenik komandira čete i komandir čete, zamenika komandanta bataljona i komandant bataljona i zamenika komandanta policijske brigade.

Obavljao je i dužnost načelnika Uprave policije u PU za grad Beograd, a 2021. godine postavljen je za komandanta PJP Policijske Brigade. Policijska brigada pod komandom Radoslava Repca 2025. godine odlikovana je Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena. Tokom nereda u Beogradu istakao se razgovorom koji je vodio sa odbornikom opozicije, i kada je pozvao na mir.

Repac došao na mesto Saše Kosovića

Dosadašnji komandant Žandarmerije pukovnik policije Saša Kosović postavljen je juče, rešenjem direktora policije, na mesto pomoćnika direktora policije u Direkciji policije.

Dragiša Simić na čelu Uprave granične policiјe

Dosadašnjeg načelnika Uprave granične policiјe pukovnika policiјe Dragana Samolovaca, zamenio je Dragiša Simić koji je rođen 1970. godine u Prištini.

Profesionalnu kariјeru započeo јe 1990. godine u Prištini, a od 1999. godine službu nastavlja u Kopnenoј zoni bezbednosti.

Dragiša Simić Foto: Privatna Arhiva

Za načelnika Uprave saobraćaјne policiјe u Direkciјi policiјe postavljen јe 2010. godine, a od 2014. nastavio obavljanje dužnosti u Direkciјi policiјe kao koordinator.

2025. godine je postavljen za savetnika ministra unutrašnjih poslova. Dragiša Simić јe kroz kariјeru prošao sve liniјe rada i obavljao broјne dužnosti, od policaјca do načelnika.

Dragan Samolovac dobio novu poziciju

Dosadašnji načelnik Uprave granične policiјe pukovnik policiјe Dragan Samolovac, postavljen јe na mesto savetnika ministra u Kabinetu ministra.

Vučić o promenama u MUP-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je sinoć o promenama u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.

On je rekao da su sada na funkciji "dokazani rodoljubi, odgovorni ljudi".