Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisaće sutra Ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova.
Politika
TAČNO U 11 ČASOVA: Ministar Krkobabić potpisuje ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za opremanje i uređenje seoskih domova
Slušaj vest
Ministar Milan Krkobabić će ugovore za 2025. godinu će potpisati sa predstavnicima još 23 jedinice lokalne samouprave.
Potpisivanje je zakazano za 11 časova u sali Beograd Palate Srbija.
Podsećamo da je na Konkursu 2024. godine sredstva za uređenje svojih Seoskih domova dobilo 19 lokalnih samouprava iz 14 upravnih okruga, koji su potpuno promenili izgled i ponovo su centar seoskog života.
Reaguj
Komentariši