Slušaj vest

Strani istraživački portali koji se bave korupcijom sve više otkrivaju dubinu međunarodne korupcije, a njeni pipci često dodiruju i naše prostore. Ime Dragana Šolaka, osnovača United grupe, pominje se redovno kada je reč o sumnjivom poreklu novca, njegovim netransparentnim tokovima, plaćanju lobističkih usluga i uopšte zamagljivanju stvarnosti.

Zanimljiv osvrt na uvezanost moćnika iz senke, potkrepljen i činjenicama o Šolakovom poslovanju i vezama, koje je Kurir godinama istraživao, napravio je ugledni Visegrad 24, medij koji se bavi istraživačkim temama i korupcijom širom sveta. Istraživači ovog portala su objasnili kako funkcioniše finansijska i lobistička mreža koja tajkunima i oligarsima, među kojima je i Šolak, stavlja u ruke moćno oružje da vešto manipulišu i mnogo zarađuju pod maskom borbe za slobodu.

U centru ove priče je Highgate Advisory, lobistička kuća o kojoj je Kurir detaljno pisao kao o jednom od najvažnijih šrafova u Šolakovom pohodu na konkurente ali i relevantne evropske institucije. Visegrad 24 piše da je Highgate "sumnjiva londonska lobistička firma koja pretvara kremaljski novac i zarobljavanje države u navodne strateške komunikacije.

- Ona predstavlja oružje u rukama oligarha - od ukrajinskih milijardera do balkanskih medijskih operacija - i primer je kako smo tiho kidnapovani. Highgate Advisory Ltd. pojavila se u londonskom Mayfairu u januaru 2020. Iza njenog diskretnog paravana "konsultantske firme za posebne situacije" krili su se ofšor finansije, postsovjetski oligarsi i političko lutkarstvo maskirano u "odnose s javnošću". Za samo dve godine dospeli su na nemački Savezni registar lobista - što i nije loš uspeh za mali tim koji "savetuje startape". Dakle, ko zapravo plaća da uđe na ova neprimetna "zadnja vrata" evropskih hodnike moći - pitaju se istraživači pomenutog portala.

Prvi klijent koga oni pominju je Ferrexpo plc, ukrajinski gigant za vađenje gvozdene rude, u vlasništvu milijardera Kostjantina Ževaga. Kako navode, Ževaga prate istrage zbog prevara i preonevera u više zemalja.

- Ipak, Highgate lobira u nemačkom Bundestagu u njegovo ime, pod izgovorom "obnove Ukrajine" i "zelenih inicijativa". Ževago je oligarh pod sankcijama, ali Highgate "zelenim pranjem" njegovih aktivnosti - kroz uglađene izveštaje o njegovom "ekološki odgovornom rudarstvu" - obezbeđuje mu VIP prolaz do zapadnih donosilaca odluka. Koliko duboko zapravo seže ova zečja rupa? Sledi švajcarski obrt: Ževagov Ferrexpo AG vodi Volfram Kuoni, simbol takozvane bliskosti s Kremljom. Kuoni je bio potpredsednik Gazprombank Švajcarska, odnosno moskovske banke na Zapadu. Kuoni je izgradio karijeru na preusmeravanju ruskih milijardi kroz zapadne banke. Od netransparentnih poslova do uticaja u upravnim odborima - Kuoni je most o kakvom oligarsi mogu samo da sanjaju. Lobiranje Highgate-a za Ferrexpo predstavlja tek još jednu liniju spasa za tokove novca povezane s Kremljom - objašnjava se u ovom tekstu.

Kurir je pisao o Volframu Kuoniju i objasnio kako je on, između ostalih uloga, bio ključna veza za Šolakov pristup tokovima novca zvanične Moskve i ruskih oligarha. Visegrad24 dalje u priču o prljavom lobiranju uvodi još jednog Šolakovog igrača - Balkan Free Media Initiative (BFMI), o kojem smo takođe u više navrata pisali i pokazali da je nedvosmisleno interseno i finansijski vezan za Šolaka.

O tome sad piše i Visegrad24 i napominje da se igra Highgate-a ne završava samo na rudarskim magnatima, već da su oni osnovali BFMI - briselsku NVO koja glasno promoviše "slobodu medija".

- Ta "plemenita misija" oslanja se na podršku United Medije, kojom upravlja Dragan Šolak, dugogodišnji poslovni saradnik Volframa Kuonija. Dakle, nadzorne organe civilnog društva finansiraju iste sile koje bi trebalo da nadgledaju. Budžet BFMI-a na papiru iznosi smešnih 9.000 evra godišnje. U stvarnosti, kroz organizaciju se preusmerava više od 100.000 evra. Oni zatim pritisnu institucije EU da se obruše na vladu Srbije, predstavljajući to kao "nezavisnu preporuku". Mi to zovemo proksi rat (rat preko posrednika) - privatni novac koji kidnapuje zapadne nevladine organizacije da bi rušio balkanske režime. Zarobljavanje države 101: Ne napadaj. Finansiraj "borce za slobodu" koji deluju kao lokalci. Highgate kroji narativ, Šolak plaća račun, a EU pada na mamac - pišu novinari Visegrad24.

Oni otkrivaju da izveštaji povezuju Highgate sa obaveštajnom operacijom podržanom iz Katara, usmerenoj protiv svedoka Međunarodnog krivičnog suda (MKS). Pozivajući se na Gardijan, Visegrad24 piše da je Highgate bio deo mreže izvođača zadataka koji su tragali za kompromitujućim informacijama o tužiocu Karimu Kanu.

- Supermoć Highgate-a je uverljivo poricanje. Klijenti dobijaju prljavštine bez otisaka prstiju. Skandali vezani za MKS i nezadovoljstvo Katara iznose se preko ovog i drugih posrednika (proksija). Highgate je centar nervnog sistema imperije posrednika. Oligarhijski lobiji, lažne nevladine organizacije i obaveštajni šapati prolaze kroz jednu adresu u Mayfairu (elitni deo Londona). Zapadni registri su bez zuba, osim što mogu da otkriju prijave koje dokazuju da je demokratija na prodaju - upozorava se u tekstu.

Visegrad24 piše i o osnivaču Highgate-a - Thomas Eymond-Laritaz, koji je savetnik Viktora Pinčuka (ukrajinskog kralja čelika).

- Njegova iskustva u kompanijama Mercury i APCO donela su mu kontakte kao uspešnom trgovcu uticajem. Od upravnih odbora u Kijevu do zatvorenih prostorija u Briselu, on je povezao celu mrežu. Eymond-Laritaz nije izgradio Highgate u vakuumu. On je sledeća faza u razvoju Pinčukove strategije: spoj filantropije i lobiranja za pranje moći. Ovo je nasledstvo oligarhijske jurnjave iz 90-ih koje i danas progoni Zapad. Partnerstva zapečate posao: Ževagov Ferrexpo se uklapa u Kuonijevu mrežu Gazprombanke. Šolakova United Group pokreće antisrpski pohod BFMI-a. To je lanac uticaja: istočni novac se spaja sa zapadnim PR-om i politikom koja služi malobrojnima - napominje se u tekstu i nastavlja:

- Highgate ogoljava trulež u našim mitovima o transparentnosti. Lobijski registri prate šta, a ne ko ili zašto. Parlamenti dobijaju "stručne" brifinge od fantomskih firmi, a štampu hrane narativi od PR stručnjaka i spin doktora. Berlin, Brisel, London: vaše kancelarije nisu sigurne. One su iznajmljeni prostori za najspretnije svetske mreže. Vreme je da se proveri rad konsultantskih firmi ili da posmatrate kako vam suverenitet polako izmiče iz ruku. Setite se onih koji pokreću ovu mašinu velikom brzinom. Prvi je dr Volfram Kuoni, predsednik Ferrexpo AG, bivši potpredsednik Gazprombanke i član upravnog odbora United Media. On je prenosilac kremaljskog novca ka Zapadu. A tu je i Dragan Šolak, magnat United grupe. On ulaže preko 100.000 evra u nevladinu organizaciju BFMI preko Highgate-a kako bi izbacio srpsku vladu iz senke EU. Sloboda medija? Ne, to je osveta magnata.