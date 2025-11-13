Slušaj vest

Tom prilikom, dvojica zvaničnika razgovaraće tokom radne večere, koju u čast Vučića priređuje Makron, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Srbije.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je uoči susreta da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.

Naglasio je da će njegova poseta Parizu biti kratka, ali da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu.

Rekao je i da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.

