Tom prilikom, dvojica zvaničnika razgovaraće tokom radne večere, koju u čast Vučića priređuje Makron, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Srbije.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je uoči susreta da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.

Naglasio je da će njegova poseta Parizu biti kratka, ali da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu.