Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u Parizu na poziv predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona.
Bitan sastanak
VUČIĆ VEČERAS SA MAKRONOM U PARIZU: Radna večera počinje u 20.45 sati, na stolu važne teme
Tom prilikom, dvojica zvaničnika razgovaraće tokom radne večere, koju u čast Vučića priređuje Makron, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Srbije.
Predsednik Aleksandar Vučić najavio je uoči susreta da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.
Naglasio je da će njegova poseta Parizu biti kratka, ali da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu.
Rekao je i da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.
