Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se u Parizu sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Najavljujući put u Francusku, Vučiće je nedavno najavio da će s Makronom razgovarat o zajedničkim projektima i analiziraće geopolitičku situaciju.

Predsednik Srbije je rekao da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu, da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja podesća za Kurir da susret Vučića sa Makronom dolazi u trenutku kada je Srbiji preko potrebna podrška iz EU u ostvarivanju i zaštiti svojih geopolitičkih i nacionalnih interesa, pre svega u vezi sa statusom Kosova i Metohije, ali i na putu evropskih integracija i rešavanja pitanja NIS-a.

Nikola Perišić

- S druge strane, Makron mudrom politikom želi da pridobije Srbiju i druge države Zapadnog Balkana, shvatajući da je jedina izlazna strategija EU u širenju sfere uticaja i zaustavljanje rasta evroskepticizma na ovom prostoru. Iz tog razloga me ne bi čudilo da nastavi na insistiranju neke vrste integracija svih država koje su otpočele pregovore sa EU, ali bez punopravnog članstva koje bi se ostvarivalo godinama kako se budu ispunjavali neophodni standardi. Takođe, za očekivati je da će po završetku mandata Makron zauzeti važnu poziciju u okviru briselske administracije, tako da i sa tog aspekta to može da bude značajno postavljanje temelja saradnje Srbije sa Makronom. Uz sve to, ne treba zanemariti i dalju mogućnost učestvovanja francuskih firmi koje bi radile na kapitalnim projektima koji su važni za Srbiju kao što je bio slučaj do sada - napominje Perišić.

On smatra i da trgovinska saradnja Srbije i Francuske ima prostora da se unapredi.

- Zato u izmenjenim međunarodnim okolnostima, gde je svako ekonomsko tržište važno i atraktivno, treba razvijati i tu oblast saradnje - naglašava naš sagovornik.

Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže za Kurir da su ovakve posete uvek važne, ali da to posebno važi u situaciji koja se neprekidno razvija u negativnom pravcu i postaje sve neodređenija i opasnija.

Vladislav Jovanović

- Makron pretenduje da bude naš prijatelj, iako ne povlači priznanje Kosova. Naš predsednik je sa Makronom ostvario određenu toplinu i lične simpatije. Važno je da predsednik Vučić plasira naš interes francuskoj strani, a preko Francuske i njenog predsednika to prenese na nivo EU, ne samo zbog očekivanog članstva Srbije već i zbog opšte atmosfere u Evropi. Ne postoji samo opasnost po evropsku bezbednost, već prete i neke lokalne opasnosti, a tu pre svega mislim na nove vojne saveze koji se stvaraju na Balkanu uglavnom protiv Srbije - objašnjava naš sagovornik.

Jovanović ocenjuje da je za našu stranu važno da ima što više kontakata sa različitim uticajnim izvorima političke moći.