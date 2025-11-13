Politika
ONI NE MOGU DA PONUDE NI PROGRAM NI LISTU... Vučić: Mržnja je mnogo snažnije osećanje od ljubavi, ali ljubav i vera uvek pobede mržnju (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je mržnja mnogo snažnije osećanje od ljubavi, ali da ljubav i vera uvek pobede mržnju.
"Mržnja je mnogo snažnije osećanje od ljubavi. Ali ljubav i vera uvek pobede mržnju, jer imate da budete za nešto. Oni ne mogu da ponude ni program, oni ne mogu da ponude ni listu. Oni ne mogu da ponude ništa, ni oko čega", naveo je predsednik Vučić i dodao:
"Nemojte da nas pitate za Kosovo. Nemojte da nas pitate za Srebrenicu. Nemojte da nas pitate za Evropu. Nemojte da nas pitate ni za šta. E, zato je bila potrebna kampanja 'Vučić je zlikovac'. To je jedino što im je preostalo. Ništa drugo".
