Slušaj vest

U javnost je procurila glasovna poruka poznate blokaderke Ane Mihajlovski, koja se nalazi u prvim redovima gotovo svake blokade i protesta.

Njena poruka jasno pokazuje duboki haos, razočaranje i međusobne sukobe u redovima onih koji već mesecima pokušavaju da destabilizuju Srbiju.

"Ja ne znam više za koga ovo radimo. Mi krčimo put ološima, opet niko normalan, niko pristojan neće da preuzme ovu žabokrečinu. Sa svim strana, kad pogledas, imaš NVO koji uzimaju pare, Nova S i N1, samo ih interesuje opozicija, tamo kriminalci... Nemam gde da se okrenem da vidim neko svetlo na kraju tunela", izjavila je blokaderka Mihajlovski.

Ova "internet aktivistkinja", blokaderka i bivša voditeljka Ana Mihajlovski, mesecima na svojim nalozima na društvenim mrežama podržava nasilje, a pre nekoliko dana ga je i direktno izvršila i to prema detetu sa smetnjama u razvoju! Mihajlovski je objavila snimak majke koja za ruku drži svoje dete i maše okupljenim blokaderima ispred Skupštine na strani na kojoj se nalaze šatori, u delu poznatijem kao "Ćacilend".

Ne propustitePolitikaKAKVA BRUKA BLOKADERKE ANE MIHAJLOVSKI! Napala majku i dete sa smetnjama u razvoju JER JE MISLILA DA SU "ĆACI", saznala da nisu, izvinjavala se (VIDEO)
Ana Mihajlovski
PolitikaBLOKADERI PUCAJU PO SVIM ŠAVOVIMA! Više se ni oko čega ne slažu! Profesor sa FDU: Blokade nisu rešenje! (VIDEO)
janko-baljak-foto-s.u..jpg
PolitikaBUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA! Olenik pozvao opoziciju da se ujedini, Zelenović ga ponizio: "Ko su ovi ljudi, u čije ime govore, šta je bre ovo?!"
Aleksandar Olenik Nebojša Zelenović
PolitikaOPOZICIONI PROFESOR UDARIO NA BLOKADERE: "Morbidno! Kao da sede i čekaju da li će Hrka da izdrži do kraja, a kraj je SMRT" (VIDEO)
Bojan Vranić
PolitikaNASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA! Zoran Gavrilović napao plenumaše: Svaki pokret treba da ima program (VIDEO)
Screenshot 2025-11-12 192627.jpg