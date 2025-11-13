Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje koordinisani i brutalni hakerski napad na portal "Novosti“, koji jasno pokazuje da neko želi da ugasi istinu i terorom nad medijima nametne ćutanje.

Zahtеvamo momentalnu reakciju nadležnih organa, otkrivanje naručilaca i izvršilaca ovog napada, kao i njihovo hitno procesuiranje. Ovakav udar na medije predstavlja udar na državu.

Poručujemo da nas nikakva sabotaža, pritisak ili pretnja neće uplašiti niti zaustaviti.

ANS ostaje uz kolege iz “Novosti” i sve novinare koji trpe pritiske zbog svog rada.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"JA NE ZNAM VIŠE ZA KOGA OVO RADIMO, MI KRČIMO PUT OLOŠIMA": Procurila glasovna poruka Ane Mihajlovski - oslikava TOTALNI HAOS u redovima blokadera
Ana Mihajlovski
PolitikaONI NE MOGU DA PONUDE NI PROGRAM NI LISTU... Vučić: Mržnja je mnogo snažnije osećanje od ljubavi, ali ljubav i vera uvek pobede mržnju (VIDEO)
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić
PolitikaBLOKADERI PUCAJU PO SVIM ŠAVOVIMA! Više se ni oko čega ne slažu! Profesor sa FDU: Blokade nisu rešenje! (VIDEO)
janko-baljak-foto-s.u..jpg
PolitikaBUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA! Olenik pozvao opoziciju da se ujedini, Zelenović ga ponizio: "Ko su ovi ljudi, u čije ime govore, šta je bre ovo?!"
Aleksandar Olenik Nebojša Zelenović