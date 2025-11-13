Politika
NAROD SRBIJE NE DA SVOJE TKIVO! Vučić poslao snažnu poruku: Večeras u Parizu, uskoro u Negotinu, Mionici, Sečnju, Novom Sadu - Uvek uz svoj narod! (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras iz Pariza, gde će mu predsednik Francuske Emanuel Makron prirediti svečanu večeru.
Vučić je objavio snimak pod naslovom "Neraskidiv kroj" na kome se vidi vezenje srpske trobojke, a koji nosi snažnu poruku i simboliku.
"Večeras u Parizu, uskoro u Negotinu, Mionici, Sečnju, Novom Sadu. Uvek uz svoj narod!", napisao je predsednik Vučić uz video na svom Instagram nalogu.
