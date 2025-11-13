"BLOKADERIMA OSTALA JOŠ SAMO JEDNA OPCIJA" Đukanović: Jasno je da su izgubili bitku no neće se smiriti i sada im je očajnički potrebno da dođe do žrtava
Advokat Vladimir Đukanović rekao je večeras da je blokaderima ostala samo još jedna opcija, i da im je, kako tvrdi, sada "očajnički potrebno da dođe do nekih žrtava".
- Eto, biću slobodan, a pokušaću kasnije i kroz video obraćanje da objasnim svoju tezu, da je blokaderima ostala samo još jedna opcija koja ni malo nije naivna. Dakle, jasno je da su izgubili bitku no neće se smiriti i sada im je očajnički potrebno da dođe do nekih žrtava - napisao je Đukanović.
On dalje navodi da Dijana Hrka očito nije samoubica, ali da će je terati da se samožrtvuje do iznemoglosti.
- Međutim, kada prođe priča Dijana Hrka, prelazi se na neku novu, a ta nova mora da dovede do neke žrtve. Žrtva je očajnički potrebna kako bi podigli tenzije. Ne bi me čudilo da pribegnu nekakvom terorističkom aktu. Sponzori obojene revolucije isuviše su uložili da sve tek tako propadne - kaže Đukanović, koji dodaje da su se terorističkim metodama služili protiv Trampa, jer su "pokušali da ga ubiju, pucali su na njegove pristalice, ubili su Čarlija Kirka…"
- Plašim se da će u krajnjoj varijanti i kod nas sa tim metodama krenuti. Molim naše službe da budu više nego ikad oprezne, posebno zato što imamo puno crkvenih praznika u narednom periodu, slavari će se okupljati u crkvama, kreće i Božićni post, polako se ulazi i u tzv.novogodišnje praznike. Dakle, niz idealnih povoda i mesta za ne daj Bože teroristički akt. Otuda, mora da se pozornost podigne na najviši mogući nivo - zaključuje Đukanović.