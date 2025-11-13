Slušaj vest

Advokat Vladimir Đukanović rekao je večeras da je blokaderima ostala samo još jedna opcija, i da im je, kako tvrdi, sada "očajnički potrebno da dođe do nekih žrtava".

- Eto, biću slobodan, a pokušaću kasnije i kroz video obraćanje da objasnim svoju tezu, da je blokaderima ostala samo još jedna opcija koja ni malo nije naivna. Dakle, jasno je da su izgubili bitku no neće se smiriti i sada im je očajnički potrebno da dođe do nekih žrtava - napisao je Đukanović.

On dalje navodi da Dijana Hrka očito nije samoubica, ali da će je terati da se samožrtvuje do iznemoglosti.

- Međutim, kada prođe priča Dijana Hrka, prelazi se na neku novu, a ta nova mora da dovede do neke žrtve. Žrtva je očajnički potrebna kako bi podigli tenzije. Ne bi me čudilo da pribegnu nekakvom terorističkom aktu. Sponzori obojene revolucije isuviše su uložili da sve tek tako propadne - kaže Đukanović, koji dodaje da su se terorističkim metodama služili protiv Trampa, jer su "pokušali da ga ubiju, pucali su na njegove pristalice, ubili su Čarlija Kirka…"