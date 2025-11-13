VELIKA ČAST ZA VUČIĆA! Makron mu priredio svečani doček sa počasnom gardom u Jelisejskoj palati - SRDAČAN ZAGRLJAJ DVOJICE PREDSEDNIKA (FOTO/VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Jelisejsku palatu gde mu je predsednik Francuske Emanuel Makron priredio svečani doček, uz prisustvo počasne garde.
Vučić i Makron su se prilikom susreta srdačno zagrlili.
Dvojica predsednika će u Jelisejskoj palati imati radnu večeru, koju u čast Vučića priređuje Makron.
Predsednik Vučić najavio je uoči susreta da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.
Naglasio je da će njegova poseta Parizu biti kratka, ali da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu.
Rekao je i da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.