Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Jelisejsku palatu gde mu je predsednik Francuske Emanuel Makron priredio svečani doček, uz prisustvo počasne garde.

Vučić i Makron su se prilikom susreta srdačno zagrlili.

Dvojica predsednika će u Jelisejskoj palati imati radnu večeru, koju u čast Vučića priređuje Makron.

Predsednika Srbije dočekali Makron i počasna garda

Predsednik Vučić najavio je uoči susreta da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.

Makron dočekao Vučića u Jelisejskoj palati Izvor: Instagram

Naglasio je da će njegova poseta Parizu biti kratka, ali da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu.