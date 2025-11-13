Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi je u Parizu na poziv predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona.

Makron je Vučić priredio svečani doček u Jelisejskoj palati, gde dvojica predsednika imaju radnu večeru.

"Zahvalan velikom prijatelju Emanuelu Makronu na srdačnom dočeku", naveo je Vučić pre početka večere na Instagramu i dodao:

"Očekujem otvoren razgovor o bilateralnim odnosima Srbije i Francuske, kao i o aktuelnoj situaciji u regionu, u kontekstu svih globalnih izazova sa kojima se suočavamo. Poseban fokus razgovora biće ekonomski odnosi i novi projekti koji bi mogli da doprinesu još većem prisustvu francuskih investicija u Srbiji.

Zahvalan predsedniku Makronu na razumevanju koje Francuska pokazuje prema Srbiji i na podršci koju pruža našem evropskom putu. Istakao sam da Srbija ostaje posvećena reformama i izgradnji društva zasnovanog na radu, znanju i evropskim vrednostima.

Verujem da su odnosi Srbije i Francuske danas snažniji nego ikada u novijoj istoriji. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo naše strateško partnerstvo i da zajedno gradimo budućnost zasnovanu na poverenju i poštovanju.

Ovaj susret je ujedno i prilika da predsednika Makrona pozovem da ponovo poseti Srbiju, koja u Francuskoj vidi iskrenog prijatelja i važnog partnera na svom evropskom i razvojnom putu".

