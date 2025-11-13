Politika
"VEĆ VIĐENO SA JEDNIM ALEKSANDROM" Brnabić o pretnjama blokadera predsedniku Vučiću dok je u Francuskoj: "Otvoreno pretite ubistvom?"
Slušaj vest
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na pretnje koje je blokader Milomir Jaćimović uputio na račun predsednika Srbije.
- I danas, direktna pretnja po život predsednika Aleksandra Vučića, sada od strane blokadera-profitera Jaćimovića. Šta planirate za našeg predsednika? Otvoreno pretite ubistvom? Ko je od nadležnih reagovao? Pretite dok se u Francuskoj bori za Srbiju? Već viđeno sa jednim Aleksandrom - napisala je Brnabić.
Jaćimović je rekao da predsednik Srbije treba "sutra da spremi što više aparata za pritisak jer mu neće biti dobar", kao i da "sutra dolazi kraj".
Kurir.rs
Reaguj
1