Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na pretnje koje je blokader Milomir Jaćimović uputio na račun predsednika Srbije.

- I danas, direktna pretnja po život predsednika Aleksandra Vučića, sada od strane blokadera-profitera Jaćimovića. Šta planirate za našeg predsednika? Otvoreno pretite ubistvom? Ko je od nadležnih reagovao? Pretite dok se u Francuskoj bori za Srbiju? Već viđeno sa jednim Aleksandrom - napisala je Brnabić.

Jaćimović je rekao da predsednik Srbije treba "sutra da spremi što više aparata za pritisak jer mu neće biti dobar", kao i da "sutra dolazi kraj".

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"VUČIĆ MORA DA ODE - A SCENARIO MOŽE DA BUDE I KRVAV!" Ćuta uputio skandalozne pretnje: Samo je pitanje kad će ovde nekom glava da odleti (VIDEO)
Aleksandar Jovanović Cuta.jpg
PolitikaJEZIVE PRETNJE JOVA BAKIĆA VUČIĆU: Onaj ko se bude suprotstavio, biće samleven! (VIDEO)
0550-jovo-bakic2.jpg
PolitikaONI NE MOGU DA PONUDE NI PROGRAM NI LISTU... Vučić: Mržnja je mnogo snažnije osećanje od ljubavi, ali ljubav i vera uvek pobede mržnju (VIDEO)
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić
Politika"N1 I NOVA S NEMAJU AGENDU ISTINE VEĆ AGENDU RUŠENJA DRŽAVE" Vučić: Laž je postala matrica profesionalizma
Aleksandar Vučić (3).png