Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se posle radne večere sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati.

"Govorio sam o poziciji Srbije. Razgovarali smo o strateškim stvarima, biće mi potrebno neko vreme da sve analiziram. Govorili smo o evropskom putu Srbije".

Vučić je najavio da ćemo do 15. decembra potpisati i komercijalni ugovor sa francuskom kompanijom Almstom za izgradnju prve linije beogradskog metroa, koju bismo mogli da dobijemo za dve i po do tri godine.

Beograd dobija metro

"Mi ćemo do 15. decembra potpisati konačno i komercijalni ugovor za izgradnju prve linije metroa sa francuskom kompanijom Alstom, dakle u narednih mesec dana. I taj posao završavamo ili krećemo u finalizaciju, da bismo za dve i po godine imali prvu liniju metroa, dve i po, tri, potpuno je sve jedno, ali Beograd dobija konačno metro", rekao je Vučić.

Ističe da se razgovaralo o EU, zajednički ulaganjima, saradnji u oblasti veštačke inteligencije...

"Od Francuske kupujemo super-kompjuter, jedini takve vrednsosti u jugoistočnoj Evropi".

Foto: Pink

Kazao je da je veoma zadovoljan što je mogao tri sata da razgovara sa predsednikom Francuske za koga kaže da je jednan od najvažnijih svetskih lidera.

"Razgovarali smo o strateškim stvarima, onome što je pred nama u narednom periodu. I biće mi potrebno neko vreme da analiziram sve i da prođem kroz svoje beleške. Ali naravno govorili smo o evropskom putu Srbije. Verujem da u narednih godinu dana možemo mnogo toga da učinimo. I od nas zavisi, ali verujem da će raspoloženje u EU biti tako da Srbiji bude omogućen taj napredak. Razgovarali smo o svim bilateralnim stvarima", rekao je Vučić.

Istakao je da ćemo imati ove godine po prvi put više od dve milijarde evra vrednu trgovinsku razmenu sa Francuskom.

"Razgovarali smo o svemu, o zajedničkim ulaganjima, o investicijama u Srbiju, razgovarali smo o saradnji u oblasti veštačke inteligencije", dodao je Vučić.

Foto: Pink

"Razgovarali smo o geopolitici. Nisam od onih prepametnih, moram prvo u glavi moram da ocenim šta smem da kažem da ne napravim štetu Makronu".

Razgovarali tri sata

"Na današnji dan, koji je težak dan za Francusku, razgovarali smo tri sata. Moram da budem srećan i zadovoljan zbog razgovora. Velika je to čast za Srbiju".

"Borio sam se za interese naše zemlje. Verujem da ćemo u Francuskoj imati iskrenog saveznika".

Srbija ima stopu javnog duga u odnosu na BDP 43 posto, podseća on.

"Francuska ima 115-116, Italija ima 130, Grčka ima 220, Nemačka ima 86... Po tom pitanju smo duplo bolji od Nemačke. Ne mogu da slušam te gluposti više, tu mržnju prema sopstvenoj zemlji zato što nikada nisu ništa uradili za svoju zemlju, zato ne mogu da razumeju da neki ljudi jesu. Zato nam nude kandidate koji su nam uništavali dinar, ne mogu da razumeju i da prihvate da već 13 godina imamo stabilan kurs dinara, iako nije fiksni kurs, kao što ga nikada u istoriji nismo imali".

Kaže da uvek ima ljudi koji mrze svoju zemlju.

"Kakav finansijski dah? Imamo para. Mi gledamo da držimo deficit na 3 posto, Francuska ima 5,4 posto. Imamo 4 milijarde evra na računu. Ne možemo da trošimo to samo da biso čuvali stopu deficita, a ne zato što "nemamo pare". Mi u zlatu imamo skoro 6 milijardi evra, više... Nasledili smo četvrtinu toga u zlatu. Neko je kao hrčak radio. Nisu to moje pare, to su pare države".

Kaže da neki ljudi žive svoje izmišljene živote u svojim mehurima laži NoveS i N1.

"Očekujete od mene da u tome učestvujem? Nama pare nisu potrebne. Nama je potrebno da imamo sistem".

Podseća da je, kada je postao premijer stopa javnog duga u odnosu na BDP bio 79%, a danas je 43%.

"To je jedna od najnižih stopa u Evropi. Neki ne mogu da shvate da je Srbija jedna uspešna zemlja. Neki ne mogu to da shvate".

Foto: Pink

Nada u mir u Ukrajini

Vučić kaže da su razgovarali o ratu u Ukrajini.

"Razgovarali smo i o situaciji u Ukrajini, verovali ili ne, nismo pričali ni o kakvom oružju, nismo pričali ni o kakvoj munici. Pričali smo o miru i pričali smo o tome kada i kako da se dođe do mira. Što mi pruža jednu veliku nadu.".

O Generalštabu:

Vučić je izjavio da država ne planira da proda prostor Generalštaba, već da ga da u zakup kako bi se od toga napravila ogromna investicija. On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše izjavu lidera Novog DSS-a Miloša Jovanovića da Srbija nikakvu geopolitičku prednost ne bi stekla prodajom Generalštaba.

"Za razliku od gospodina Jovanovića, čija je vlada prodala Maršalat, mi Generalštab ne prodajemo. Ti veliki rodoljubi su prodali Maršalat i Komandu Garde na 4,2 hektara za 15 miliona dolara - 13 miliona evra. Mi bismo ovde 20 puta više novca zaradili za svoju državu, a mi se time bavimo. Ne za sebe, nego za svoju državu".

U tom slučaju, dodaje on, država ništa ne bi prodala, već dala u dugoročni zakup.

"I od toga napravili ogromnu investiciju, zaposlili naše građevinske kompanije, zaposlili naše ljude. Uredili prostor u kojem bi svi uživali, napravili turističku atrakciju od nečega, a ne mesto u koje niko od Beograđana i turista ne može da ode, jer je u pitanju nečija ambasada.

Ali tako vam to rade te lažne patriote. Uvek prodaju sve, pa onda koriste i te izraze o prodaji, iako mi ništa ne prodajemo. Mislim da su ljudi odlično razumeli našu argumentaciju i polako, još mnogo vremena će proći dok to ne krene da se radi. Tako je bilo i sa Beogradom na vodi, pa su nam izbacivali one žute patke, pa sprečavali, pa pravili demonstracije svakog dana".

O energetici:

Francuska ima ogromnu korist od nuklearki, ovde je najjeftinija struja u Evropi, navodi Vučić.

"Mi smo dali 30 miliona evra za preliminarne analize nuklearki. Za 15 godina uglja više nećemo imati".

Upoznao je Makrona o situaciji sa NIS, kaže da su sutra sastanci sa Amerikancima.

"Nadam se da ću sutra znati nešto više".