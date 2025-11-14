Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da država ne planira da proda prostor Generalštaba, već da ga da u zakup kako bi se od toga napravila ogromna investicija.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše izjavu lidera Novog DSS-a Miloša Jovanovića da Srbija nikakvu geopolitičku prednost ne bi stekla prodajom Generalštaba.

"Za razliku od gospodina Jovanovića, čija je vlada prodala Maršalat, mi Generalštab ne prodajemo. Ti veliki rodoljubi su prodali Maršalat i Komandu Garde na 4,2 hektara za 15 miliona dolara - 13 miliona evra. Mi bismo ovde 20 puta više novca zaradili za svoju državu, a mi se time bavimo. Ne za sebe, nego za svoju državu", rekao je Vučić u Parizu novinarima nakon radne večere sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

U tom slučaju, dodaje on, država ništa ne bi prodala, već dala u dugoročni zakup.

"I od toga napravili ogromnu investiciju, zaposlili naše građevinske kompanije, zaposlili naše ljude. Uredili prostor u kojem bi svi uživali, napravili turističku atrakciju od nečega, a ne mesto u koje niko od Beograđana i turista ne može da ode, jer je u pitanju nečija ambasada. Ali tako vam to rade te lažne patriote. Uvek prodaju sve, pa onda koriste i te izraze o prodaji, iako mi ništa ne prodajemo. Mislim da su ljudi odlično razumeli našu argumentaciju i polako, još mnogo vremena će proći dok to ne krene da se radi. Tako je bilo i sa Beogradom na vodi, pa su nam izbacivali one žute patke, pa sprečavali, pa pravili demonstracije svakog dana", istakao je Vučić.