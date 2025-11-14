Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć u Parizu sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. Razgovor dva lidera je trajao više od tri sata.

Vučić je posle radne večere sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati u Parizu, izjavio da su razgovarali o svim strateškim pitanjima saradnje dve zemlje.

- Imao sam razgovor u četiri oka sa predsednikom Francuske, sastanak je trajao 3 sata. Srećan i zadovoljan što sam mogao da razgovaram sa jednim od najvažnijih svetskih lidera toliko dugo. Da govorim o poziciji Srbije po različitim pitanjima. Razgovarali smo o strateškim stvarima, onome što je pred nama u narednom periodu. I biće mi potrebno neko vreme da analiziram sve i da prođem kroz svoje beleške. Ali naravno, govorili smo o Evropskom putu Srbije, verujem da u narednih godinu dana možemo mnogo toga da učinimo. I od nas zavisi, ali verujem da će raspoloženje u Evropskoj Uniji biti takvo da Srbiji bude omogućen taj napredak. Razgovarali smo o svim bilateralnim stvarima - rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić i Emanuel Makron

Moguće da Makron poseti Beograd

Vučić je izjavio da je moguće da francuski predsednik Emanuel Makron uskoro dođe u Beograd.

- Moguće je da ga vrlo brzo vidimo u Beogradu. Tako da sam imao stvarno dobar razgovor, odličan razgovor, ponosan sam na Srbiju - rekao je Vučić.

On je zahvalio predsedniku Makronu, kako je rekao, na izuzetnom prijateljstvu koje pokazuje prema Srbiji.

- Beskrajno sam srećan što mislim da sam prisustvovao nečemu važnom, a rezultate ovog sastanka verujem da ćemo videti krajem godine - rekao je Vučić.

Velika najava predsednika o beogradskom metrou

Vučić je rekao da ćemo ove godine imati po prvi put preko dve milijarde trgovinsku razmenu sa Francuskom.

- Razgovarali smo o svemu, o zajedničkim ulaganjima, o investicijama u Srbiju, o saradnji u oblasti veštačke inteligencije. Mnogo toga radimo sa Francuskom. Mi ćemo do 15. decembra potpisati konačni komercijalni ugovor za izgradnju prve linije metroa sa francuskom kompanijom Alstom, dakle u narednih mesec dana. I taj posao završavamo ili krećemo u finalizaciju, da bismo za dve i po godine imali prvu liniju metroa. Dve i po, tri, potpuno je svejedno, ali Beograd konačno dobija metro. Razgovarali smo o našoj vojnotehničkoj saradnji.

Dodao je da je bilo reči i o dešavanjima u svetu.

- Govorili smo o geopolitici, o svemu onome što se zbiva u svetu, u Evropi. Veoma sam srećan i zadovoljan ovakvim razgovorom. Tri sata imati priliku na današnji dan, koji je težak za Francusku, jer je danas desetogodišnjica najtežeg terorističkog akta u savremenoj istoriji Francuske, gde je 130 ljudi stradalo, poginulo u Parizu i okolini i užasno težak dan za Francuze, da u takvom danu dobijete 3 sata razgovora, mislim da je to velika čast za Srbiju. Čast za našu zemlju, za naše građane i verujem da je Srbija i da su njeni građani to zaslužili. Borio sam se za interese naše zemlje, ukazao na sve probleme sa kojima se suočavamo, šta je to što bismo mi mogli više, šta je to čemu se nadamo, da bi drugi mogli da nam pomognu i verujem da ćemo u Francuskoj imati dobrog i iskrenog saveznika u budućnosti. Hvala predsedniku Makronu na tome.

- Srbija ima dovoljno para. Nama pare nisu potrebne. Nama je potrebno da imamo sistem. Kada sam postao predsednik vlade, stopa javnog duga bila je 79 odsto. Danas je 43 odsto, jedna od najnižih u Evropi. Ali vi ne možete da prihvatite da je Srbija jedna uspešna zemlja. Neki ne mogu to da shvate. Ja tu ne mogu da pomognem, ne ljutite se. Imali smo mnogo važnijih tema od finansijskog daha za Srbiju.

Vučić i Makron o situaciji u Ukrajini

Vučić je izjavio da je sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom razgovarao o situaciji u Ukrajini i kako da se dođe do mira.

- Nismo pričali ni o kakvoj municiji, pričali smo o miru i pričali smo o tome kada i kako da se dođe do mira, što mi pruža jednu veliku nadu - rekao je Vučić u izjavi za medije nakon radne večere sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu na pitanje da li su razgovarali o aktuelnoj situaciji u Ukrajini.

Vučić je naveo da dodatne infomacije ne može da iznosi u javnost.

- Šta sad očekujete od mene da vam na to kažem dodatno, da vam pričam šta sam sve čuo i kako - to časni ljudi ne rade. Mogu da izađem u javnost samo sa onim oko čega smo se dogovorili - rekao je Vučić.

O energetici

- Samo da znate, Francuska ima ogromnu korist. Najveću korist u celoj Evropi. Ovde je najjeftinija struja po kilovat satu u celoj Evropi zbog njihovih nuklearki. Mali broj ljudi to zna. Ne znači da je to za građane najjeftinije na računu, ali oni nemaju problema sa električnom energijom upravo zbog nuklearki. Vi znate da smo mi potpisali memorandum o razumevanju sa EDF-om i to je bila jedna od tema naših razgovora. Dali smo 30 miliona evra za preliminarne studije oko nuklearki u budućnosti. Tek ćemo da radimo na tome. To je najčistija energija, najbolja energija i jedina koja može da nas prati u budućnost. Jer mi za 15 godina ni uglja više nećemo imati. Hteli ili ne, moraćemo da imamo struju na drugačiji način, dobijenu na drugačiji način, proizvedenu. I želeo bih da pomognem onima koji će da budu na vlasti za 15 godina da krenemo u te procese.

Vučić je dodao da samo pet zemalja u svetu radi na tome.

To su četiri zemlje u svetu koje to rade i grade, niko drugi, i Kinezi naravno. Njih pet u svetu to rade i grade na tako uspešan način. Razgovarali smo o tome večeras i nastavićemo da radimo i da razgovaramo. To je velika prednost Francuske u odnosu na sve druge. Ozbiljni ljudi na vreme su mislili na to, uradili to. I danas je recimo njihova cena 50, po megavat-satu, po kilovat-satu, kod nas je 130. Pa samo imajte u vidu razliku.

Vučić kaže da je upoznao Makrona o situaciji sa NIS, i dodao da če najverovatnije danas imati sastanke sa Amerikancima.