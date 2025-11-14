Politika
DANAS RAZGOVORI SA AMERIKANCIMA Vučić: Upoznao sam Makrona sa situacijom u vezi sa NIS
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je upoznao predsednika Francuske Emanuela Makrona sa aktulenom situacijom u vezi NIS-a i naveo da će tim povodom naša delegacija danas imati sastanke sa Amerikancima.
- Mi sutra imamo sastanak sa Amerikancima, nadam se da će se sutra znati nešto više i da ćemo to umeti sutra da rešimo - rekao je Vučić sinoć u izjavi za medije nakon radne večere sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu.
O čemu je sve predsednik govorio nakon sastanka sa Makronom, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.
