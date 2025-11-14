Slušaj vest

Kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević našao se na žestokom udaru blokadera koji su još jednom pokazali da ne prezaju ni od čega, pa ni od najsramotnijih reči koje upućuju svima koji imaju bilo kakve veze sa aktuelnom vlašću!

Naime, blokaderi su još jednom pokazali "toleranciju", tako što žestoko vređaju Antonijevića, i to samo zato što ga je na poziciju za poverenika predložila Srpska napredna stranka.

Dežurna komentatorka i blokaderka koja na društvenim mrežama neprestano vređa, Biljana Lukić, prva se obrušila na Antonijevića.

"Koliko je odr'o kolena, za očekivati je bilo da pretenduje na ministarsko ili ambasadorsko mesto. Kad ono - utešna nagrada...", napisala je Biljana, poznata i po tome što je svojevremeno zgrozila sve kada je apelovala da se pljuje naprednjacima u kafu.

Urednik KRIK Stevan Dojčinović nije propustio priliku da napadne Antonijevića.

"Konačno! Šta kaže Milan Antonijević? Da li si zadovoljan ovim ili si očekivao da dobiješ neku jaču poziciju?", piše Dojčinović.

Sa zvaničnog naloga "Dobar loš zao" (DLZ), koga vode Nenad Kulačin i Marko Vidojković, takođe je upućena uvredljiva poruka.

"Evo cene svakodnevnog botovanja!"

 Željko Veljković, novinar Nova S, ironično je napisao:

"Ma nemoguće."

Vanja Bahilj, iliti "Koza na štiklama" na platformi "X" jedna od glasnogovornika opozicije na toj društvenoj mreži, pokušala je da bude duhovita: "Svaki put se obradujem kad nekog psića udome".

Milan Antonijević se oglasio na "X" i odgovorio na jednu od uvreda "kako izgledaSNSlina".

"Ovo je stanje dela našeg društva i to prikazano u jednoj slici. Ono što me zabrinjava, nije ovih par stotina uvreda i gadosti, već činjenica da to ne rade samo meni, već i drugima, slabijima, možda i unutar svoje porodice, onima koji ne mogu da se odbrane od tih napada", poručio je Antonijević.

Nije ovo prvi put da blokaderi na Iksu "razapinju" neistimišljenike.

Setimo se samo kroz kakvu je torturu prošao glumac Nenad Jezdić, jedini iz glumačkog ansambla "Putujuće pozorište Šopalović" koji na kraju predstave nije podigao studentski indeks. Na Tviteru ga blokaderi zasuli uvredama: "odvratno", "ljudska nula", "interesdžija".

Nenad Jezdić odbio da podigne indeks tokom poklona publici nakon predstave Putujuće pozorište Šopalović
Nenad Jezdić - jedini bez indeksa na sceni, povod za hajku blokadera Foto: Screenshot

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"BLOKADERIMA OSTALA JOŠ SAMO JEDNA OPCIJA" Đukanović: Jasno je da su izgubili bitku no neće se smiriti i sada im je očajnički potrebno da dođe do žrtava
vladimir-djukanovic-foto-youtube-printscreen.jpg
Politika"JA NE ZNAM VIŠE ZA KOGA OVO RADIMO, MI KRČIMO PUT OLOŠIMA": Procurila glasovna poruka Ane Mihajlovski - oslikava TOTALNI HAOS u redovima blokadera
Ana Mihajlovski
PolitikaONI NE MOGU DA PONUDE NI PROGRAM NI LISTU... Vučić: Mržnja je mnogo snažnije osećanje od ljubavi, ali ljubav i vera uvek pobede mržnju (VIDEO)
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić
PolitikaBLOKADERI PUCAJU PO SVIM ŠAVOVIMA! Više se ni oko čega ne slažu! Profesor sa FDU: Blokade nisu rešenje! (VIDEO)
janko-baljak-foto-s.u..jpg