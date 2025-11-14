kako vas nije sramota?!

Kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević našao se na žestokom udaru blokadera koji su još jednom pokazali da ne prezaju ni od čega, pa ni od najsramotnijih reči koje upućuju svima koji imaju bilo kakve veze sa aktuelnom vlašću!

Naime, blokaderi su još jednom pokazali "toleranciju", tako što žestoko vređaju Antonijevića, i to samo zato što ga je na poziciju za poverenika predložila Srpska napredna stranka.

Dežurna komentatorka i blokaderka koja na društvenim mrežama neprestano vređa, Biljana Lukić, prva se obrušila na Antonijevića.

"Koliko je odr'o kolena, za očekivati je bilo da pretenduje na ministarsko ili ambasadorsko mesto. Kad ono - utešna nagrada...", napisala je Biljana, poznata i po tome što je svojevremeno zgrozila sve kada je apelovala da se pljuje naprednjacima u kafu.

Urednik KRIK Stevan Dojčinović nije propustio priliku da napadne Antonijevića.

"Konačno! Šta kaže Milan Antonijević? Da li si zadovoljan ovim ili si očekivao da dobiješ neku jaču poziciju?", piše Dojčinović.

Sa zvaničnog naloga "Dobar loš zao" (DLZ), koga vode Nenad Kulačin i Marko Vidojković, takođe je upućena uvredljiva poruka.

"Evo cene svakodnevnog botovanja!"

Željko Veljković, novinar Nova S, ironično je napisao:

"Ma nemoguće."

Vanja Bahilj, iliti "Koza na štiklama" na platformi "X" jedna od glasnogovornika opozicije na toj društvenoj mreži, pokušala je da bude duhovita: "Svaki put se obradujem kad nekog psića udome".

Milan Antonijević se oglasio na "X" i odgovorio na jednu od uvreda "kako izgledaSNSlina".

"Ovo je stanje dela našeg društva i to prikazano u jednoj slici. Ono što me zabrinjava, nije ovih par stotina uvreda i gadosti, već činjenica da to ne rade samo meni, već i drugima, slabijima, možda i unutar svoje porodice, onima koji ne mogu da se odbrane od tih napada", poručio je Antonijević.

Nije ovo prvi put da blokaderi na Iksu "razapinju" neistimišljenike.

Setimo se samo kroz kakvu je torturu prošao glumac Nenad Jezdić, jedini iz glumačkog ansambla "Putujuće pozorište Šopalović" koji na kraju predstave nije podigao studentski indeks. Na Tviteru ga blokaderi zasuli uvredama: "odvratno", "ljudska nula", "interesdžija".

Nenad Jezdić - jedini bez indeksa na sceni, povod za hajku blokadera Foto: Screenshot