Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Bojan Vranić komentarisao je aktuelnu političku situaciju u Srbiji u gostovanju na N1 i po ko zna koji put u potpunosti ogolio blokadersku opoziciju.

Vranić je najpre rekao da je morbidan način na koji blokaderi prate štrajk glađu Dijane Hrke, o čemu opširnije možete čitati KLIKOM OVDE, a sada se detaljnije osvrnuo na izbore.

On kaže da nije siguran da opozicija želi izbore jer nisu podneli zahtev.

"Formalno i pravno gledano Aleksandar Vučić je taj koji raspisuje izbore, ali ne raspisuje ih za samog sebe, raspisuje za sve aktere na političkoj sceni. Nisam siguran da svi oni žele izbore. Jedna stvar je po meni čudna, a nemam baš kontakt sa nekim iz opozicije direktno da pitam. Ako sad ukucate "glasanje o poverenju Vladi Republike Srbije", ući ćete na sajt parlamenta i tamo piše da treba 60 potpisa narodnih poslanika i poslanica da biste pokrenuli mehanizam ispitivanja poverenja o vladi. To je signal opozicije Vladi da želi ove izbore, Vlada ne mora to da dozvoli, Đuro Macut ne mora da podnese ostavku, ali jednom prilikom se sećam da je bilo od strane Vučića "opozicija hoće izbore, izvolite dobićete ih", ogolio ih je Vranić.

Da je u potpunosti u pravu dokaz je niko drugi do blokader Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta.

On je skroz pogubio konce. U februaru je rekao da "Vučić baca koske izborima", te da "takve izbore neće dozvoliti".

Sada je promenio ploču pa je u sinoćnjem gostovanju na N1 jedva sklapao rečenice, zamuckivao, ali i "sam sebi uskočio u usta".

"Antirežimske snage treba da se skupe i udruže da dođe do vanrednih izbora, moramo naterati Vučića na to", rekao je Lazović.

Podsetimo se i ostalih blokadera opozicionara koji tvrde da žele vanredne izbore i kako im se priča menjala iz meseca u mesec.