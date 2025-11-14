Slušaj vest

Viši sud u Beogradu delimično je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora Vladimiru Štimcu, saznaje Kurir.

Ovom odlukom vanpretresnog sudskog veća Štimcu je, kako saznajemo, izrečena mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima i posećivanja određenih mesta - tako da mu se zabranjuje posećivanje svih javnih skupova i prijavljenih i neprijavljenih.

Takođe mu je naloženo da se svakog 1. i 15. u mesecu javlja nadležnoj policijskoj stanici.

Hapšenje Štimca u Beogradu

Podsetimoi, prethodno je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu pustio Štimca da se brani sa slobode iako se tereti za teška krivična dela, kojima se poziva na nasilje u cilju rušenja ustavnog poretka.

- Štimac je osumnjičen da je 2. novembra pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao građane da dođu pred Dom Narodne skupštine, sve vreme psovao pripadnike policije i učesnike drugog skupa, pokušavajući da napravi emotivni naboj kod građana, uz tvrdnje da policija napada Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja štrajkuje glađu - podseća sagovornik Kurira.