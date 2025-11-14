Slušaj vest

Narodni poslanik Uglješa Mrdić, koji je štrajkovao glađu 11 dana, izašao je iz bolnice. Otkrio je da se oseća bolje, ali da se još uvek nije u potpunosti oporavio i da je prešao na kućno lečenje.

"Dobio sam određeni režim i terapiju. Dobio sam preporuke lekara da mogu da izađem na dva, tri sata svaki dan", rekao je Mrdić za Informer.

On je dodao da je odmah nakon dolaska u bolnicu dobio infuziju.

"Tek sam nakon nekoliko infuzija došao sebi. Kad su me primili u UC prvo su me priključili na infuzije, odmah sam otišao na rendgen. Meni su non-stop menjali infuzije da bi mi se organizam oporavio. Na par sati su mi merili šećer i pritisak. Dobio sam i bocu sa kiseonikom. Tek posle neka dva dana su mi davali za doručak čaj i keks, ručak mlaka supa i pire krompir. Treći dan sam mogao da uzmem jedan jogurt, malo keksa, ručak opet pire krompir, supa i to je to. Kasnije i neki kompot kao užina. Smršao sam oko nekih deset kilograma, a od ovih infuzija su mi se možda povratila dva, tri. Sad se malaksalost ne oseća, ali primio sam i brojne lekove preko injekcija jer sam došao u jako lošem stanju", naveo je Mrdić.

On je istakao da je presudan bio poziv predsednika Vučića.

"Pitanje je da li bih ja i bio spašen da nije bilo Vučićevog apela da prekinem štrajk. Lekari mi, za sada, nisu rekli da ću imati neke posledice. Naravno, ići ću na kontrolu. Kada ste na granici života i smrti, interesantno je šta sanjate tada, o čemu razmišljate. Razmišljate o tome da vas nema i šta ostaje iza vas. Ostaju deca i dela. Tad dobijate neverovatnu snagu da se još više borite. Borba nije završena. Ekskluzivno kažem da ću tražiti izmenu pravosudnih zakona, da moj skupštinski odbor raspravlja o dva izveštaja o radu državnog tužilaštva koja su stigla", kazao je Mrdić.

On je u štrajk glađu stupio sa zahtevima da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića zbog njihove odgovornosti za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

On je naveo da bi na mestu tužioca Mladena Nenadića priveo Bojovića i Miloševića na razgovor.

"Tužioci su imali obavezu da se obrate javnosti za sve ovo vreme nakon pada nadstrešnice. Da su Dolovac i Nenadić jednom mesečno držali konferencije za novinare o tome šta je tužilaštvo preduzelo, videla bi se neka transparentnost. To bi bila dobra stvar. Javnost bi bila smirena i informisana. Oni su se oteli od države i zato ću se boriti da se izmene zakoni. Ne treba više da postoji odvojeno Tužilaštvo za organizovani kriminal. Tražiću da se menja izbor za članove Visokog saveta tužilaštva. Tražiću da Skupština može da menja istaknute pravnike. Sudska grana vlasti se potpuno odmetnula. Ne ponašaju se kao deo države, nego kao država iznad države. Zašto je Nenadić izbačen iz čačanske policije 1995. godine, pa je posle prešao u tužilaštvo. Ovakvu organizaciju tužilaštva nema nijedna država u Evropi, sem možda Rumunije, a videli smo šta se tamo dogodilo", konstatovao je Mrdić.

Otkrio je i da ga je verbalno napala novinarka Radio-televizije Vojvodine.

"Novinarka Ljubica Gojgić sa RTV je dolazila ispred Skupštine i pitala da li može da napravi emisiju. Rekao sam joj da možemo oko 7-8 ujutru, ako budem imao snage, ne bežim ni od jedne kamere. Došla kamera Informera, Pinka, drugih medija... Oko 12 sati prilazi Ljubica Gojgić sa kamerom, a ja se polako gasim, ne znam gde sam. Pitao sam je što se nije javila jutros. "Znači nećete da govorite, sram Vas bilo Uglješa", rekla mi je. To je Ljubica Gojgić, to je profesionalac...", izjavio je Mrdić.