Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon sastanka sa Emanuelom Makronom da veruje da će u narednih godinu dana mnogo toga biti učinjeno na putu ka Evropskoj uniji, a politički analitičari Zoran Milivojević i Branko Branković složni su da nam je Francuska partner u toj misiji!

Dobre vesti doneo je Vučić nakon razgovora s prvim čovekom Francuske, a fokus je, između ostalog, bio i na Evropskoj uniji. Predsednik Srbije naglasio je da veruje da će raspoloženje biti takvo da Srbiji bude omogućen napredak.

Validna zemlja Balkana

Sastanak Vučića s Makronom u Parizu bio je od izuzetne važnosti, kaže za Kurir diplomata Branko Branković, bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pogotovo nakon što su, kako naglašava, mnogi pokušali da ospore sve dobro što se radi u našoj zemlji.

- Sastanak s Makronom je izuzetno politički važan jer je usledio nakon izveštaja koje je podnela EU o napretku Srbije, ali i zbog svega što se u Srbiji događalo u prethodnih godinu dana. Mnogi su pokušavali da dezavuišu Srbiju, da kažu da nije istina sve ono što se radi... Poseta predsednika predsedniku pokazuje da su odnosi u najmanju ruku dobri, a Francuska je pokazala da je otvorena za razgovore u vezi sa ulaskom Srbije u Evropsku uniju, te da je se ne tiče što su razni ljudi pokušavali da prikažu Srbiju kao zemlju nereda, nesigurnosti i bezakonja - kaže Branković.

Vučić je otkrio da će u narednih mesec dana potpisati konačni komercijalni ugovor za izgradnju prve linije metroa s francuskom kompanijom "Alstom", što Branković posebno naglašava.

Branko Branković Foto: Kurir Televizija

- Ne treba zaboraviti ni saradnju u vezi s gradnjom metroa. Pokazano je Evropskoj uniji da smo validna zemlja Balkana, i ekonomski i politički, i da Francuska, jedna od vodećih zemalja u Evropi, podržava naš što brži ulazak. Idemo pravim i dobrim koracima napred - zaključuje Branković.

Deblokiranje procesa

Karijerni diplomata Zoran Milivojević nije iznenađen dobrim vestima iz Francuske. On smatra da su prethodni potezi već pokazali da Srbija uvek može računati na podršku te zemlje.

- Ono na šta se sasvim sigurno može računati je podrška Francuske i kad to kažem, imam u vidu pre svega ono što predstoji i ono što je u ovom trenutku za nas od ključnog značaja, a to je deblokiranje procesa pristupanja i otvaranje Klastera 3. Posle NATO agresije imali smo određene probleme sa zapadnim državama, a Francuska se i ranije preporučila kao saveznik Srbije kad je reč o zapadnoj hemisferi. Pokazala je to kada je sprečavala prijem Kosova u Savet Evrope i nedavno na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u vezi sa stavom o Unmiku. Tada je izdvojila svoje mišljenje u odnosu na SAD i Veliku Britaniju tako što se zalagala da Unmik ostane onoliko koliko je potrebno - kaže Milivojević.

Milivojević: Francuska se i ranije preporučila kao saveznik Srbije Foto: Kurir Televizija

Dodaje i da put Srbije ne zavisi samo od naše zemlje.

- Imamo političke uslove koje niko nikada nije imao u istoriji. Zavisi koliko će oni dominirati. Jasno smo dali do znanja da ne odstupamo od tog puta jer smatramo da je interes Srbije da se uključi u EU. U ovih godinu dana imamo u vidu ono što bi trebalo da učinimo u vezi s poglavljima 23 i 24, što podrazumeva vladavinu prava, demokratske institucije, borbu protiv organizovanog kriminala... - zaključuje Milivojević.