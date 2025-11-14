Slušaj vest

Iluzija odavno nemamo, znamo da je njihova zvezda vodilja ona sažeta i precizna misao: „Kome je do morala, neka ide u crkvu, neka se ne bavi politikom“, ali smatrali smo da u tome postoje neka ograničenja, da u borbi za vlast u demokratskim državama nije baš sve dozvoljeno. Ma kakvi! To što već nemamo oglase: „Rođenu majku prodajem“ kriva je ponuda majki, stid je odavno nestao!

Juče je Miran Pogačar, jedna od novokomponovanih zvezdi blokadera, onaj što je pokretao proteste i aj-tijevaca i poljoprivrednika, i ekologa, objavio na X-u povodom štrajka glađu Milomira Jaćimovića i njegovog šesnaestogodišnjeg sina: „Preveliki su ovo ljudi za sve nas, nismo smeli ovo da dopustimo da se njima i svima namadesi.“

Foto: Printscreen/X

Rekao bi čovek da je Pogačar zabrinut za sudbinu štrajkača. Kad ono…

Na istoj toj društvenoj mreži može se videti i snimak kako Miran Pogačar sa Brajanom Brkovićem, još jednom blokaderskom perjanicom, i još nekoliko njih, podiže šator u kojem će Jaćimović i sin gladovati. Tolika je Pogačarova zabrinutost za štrajkače – da ne pokisnu!

Motivi Pogačara, Brkovića i svih ostalih „davača podrške“ štrajkačima su jasni: takvi štrajkovi čine se efikasnim sredstvom političke borbe. Imaju veliki propagandni potencijal jer izazivaju saosećanje kod građana – što veća patnja štrajkača, veća podrška u masama.

Štrajk odbijanjem hrane ozbiljan je akt i mi se nećemo baviti onima koji mu pribegavaju. Stoga ni ono što radi Milomir Jaćimović neće biti tema ovog teksta. Osim činjenice da se u ovaj vid političke borbe upustio sa maloletnim sinom. Pod uslovom da je iskren, i da će zaista sebi i sinu uskratiti hranu, njegovo je ponašanje krajnje neodgovrno i protivzakonito, jer je reč o zanemarivanju deteta. Tada bi morali da se uključe socijalni radnici i ostale službe…

Ali, niko od onih kojima su usta puna prava i pravde, zbog toga ne reaguju. Jer, blokaderima nije do dobrobiti štrajkača, njima treba rečenica u Šolakovim medijima da su sada na meti Vučićevog režima i deca!

Katarina Jovanović sa Fakulteta muzičke umetnosti koja je ispred šatora Dijane Hrke govorila u ime „Pobunjenog univerziteta“ (šta god da je to), kazala je:

„Vaš život i život Milomira Jaćimovića i njegovog sina Milana je u rukama onih koji vode državu.“

Cinično zamenjujući teze, ova je univerzitetska radnica oslobodila svake odgovornosti i sebe i sve „pobunjene kolege“ koji su isturili Dijanu Hrku da ugrožavajući svoje zdravlje zastupa njihov zahtev – da traži izbore.

Dijana Hrka Foto: Spasa Dakic / Sipa Press / Profi

Dvanaest dana neuzimanja hrane narušilo je zdravlje Dijane Hrke, ali iz redova blokadera nije se čuo ni jedan jedini poziv da prestane, i da nastavi da živi. Jasno je i zašto, oni ne kriju. Sa zapanjujućim odsustvom morala, advokat Čedomir Stojković piše:

„Ako Dijana Hrka umre od štrajka glađu zbog toga što Vučić nije raspisao izbore - građani su u raspoloženju da odmah svrgnu vlast i bez izbora.“

Otuda na Šolakovim medijima snimci ljudi koji oko šatora žive Dijane Hrka drže upaljene sveće. Oni koji su ih tu gurnuli, u senci su. Čekaju…