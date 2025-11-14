Saglasili smo se da je očuvanje mira i stabilnosti od ključnog značaja
Razmenili mišljenja o važnim temama
VUČIĆ SA SAVETNIKOM ZA NACIONALNU BEZBEDNOST UJEDINJENOG KRALJEVSTVA: Saglasili smo se da je očuvanje mira i stabilnosti od ključnog značaja
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa savetnikom za nacionalnu bezbednost premijera Ujedinjenog Kraljevstva Džonatanom Pauelom.
- Dobar razgovor sa savetnikom za nacionalnu bezbednost premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Razmenili smo mišljenja o unapređenju naših bilateralnih odnosa, situaciji u regionu i aktuelnim geopolitičkim okolnostima.
Saglasili smo se da je očuvanje mira i stabilnosti od ključnog značaja, kao i da dijalog i međusobno razumevanje ostaju najbolji put za prevazilaženje izazova sa kojima se suočavamo - napisao je Vučić na Instagramu.
Reaguj
Komentariši