Novi članovi Saveta REM-a Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Dubravka Valić Nedeljković objavili su danas da podnose ostavke na tu funkciju, a kao razlog naveli su to što Skupština Srbije nije izabrala svih devet članova Saveta.

Poslanici su na glasanju u sredu izabrali osam članova Saveta REM-a, a nije izabran samo član Saveta iz kategorije nacionalnih manjina.

"Naše učešće u REM-u imalo bi smisla samo ako bi Savet bio izabran u punom sastavu i ako bi postojala mogućnost da se posao obavlja nezavisno, profesionalno i u javnom interesu", naveli su u saopštenju.