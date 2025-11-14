Slušaj vest

Novi članovi Saveta REM-a Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Dubravka Valić Nedeljković objavili su danas da podnose ostavke na tu funkciju, a kao razlog naveli su to što Skupština Srbije nije izabrala svih devet članova Saveta.

Poslanici su na glasanju u sredu izabrali osam članova Saveta REM-a, a nije izabran samo član Saveta iz kategorije nacionalnih manjina

"Naše učešće u REM-u imalo bi smisla samo ako bi Savet bio izabran u punom sastavu i ako bi postojala mogućnost da se posao obavlja nezavisno, profesionalno i u javnom interesu", naveli su u saopštenju.

Podsetimo, iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) juče su pozdravili izbor članova Saveta REM i potvrdili da je sve bilo u skladu sa zakonom. Prethodno je i Andreas fon Bekerat, šef delegacije EU, pozdravio izbor novih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i pohvalio "napore svih zainteresovanih strana, uključujući organizacije civilnog društva".

