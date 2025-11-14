Slušaj vest

Blokader Pavle Cicvarić napao je danas oko podneva studenta Luku Laloševića u zgradi Fakulteta političkih nauka.

Kako je kazao Lalošević, jedan od studenata koji želi da uči, on je došao na fakultet kako bi upisao sledeću godinu studija, ali ga je na šalteru video Cicvarić, koji je, prema Lukinim tvrdnjama, odmah počeo sa psovkama.

- Vređao mi je roditelje, porodicu, i rekao da se jedva suzdržava da me ne udari. Rekao sam mu da nema potrebe za tim, da sam došao na upis i nema pravo da me vređa. Tada je ponovo počeo da psuje i da me gura. Govorio je: "Pi*** ti materina, go*** jedno, treba da te bude sramota, jeb***** sve vas ćacije. Kad budeš izašao sa fakulteta čuvaj se, nisi bezbedan" - navodi Lalošević.

Kako ističe, on je potom upozorio Cicvarića da će otići kod dekanke Fakulteta Maje Kovačević i da će ga prijaviti ako nastavi sa takvim ponašanjem.