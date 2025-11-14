BLOKADER PAVLE CICVARIĆ NAPAO LUKU LALOŠEVIĆA! Gnusno psovao, gurao i pretio studentu koji želi da uči: "Nisi bezbedan"
Blokader Pavle Cicvarić napao je danas oko podneva studenta Luku Laloševića u zgradi Fakulteta političkih nauka.
Kako je kazao Lalošević, jedan od studenata koji želi da uči, on je došao na fakultet kako bi upisao sledeću godinu studija, ali ga je na šalteru video Cicvarić, koji je, prema Lukinim tvrdnjama, odmah počeo sa psovkama.
- Vređao mi je roditelje, porodicu, i rekao da se jedva suzdržava da me ne udari. Rekao sam mu da nema potrebe za tim, da sam došao na upis i nema pravo da me vređa. Tada je ponovo počeo da psuje i da me gura. Govorio je: "Pi*** ti materina, go*** jedno, treba da te bude sramota, jeb***** sve vas ćacije. Kad budeš izašao sa fakulteta čuvaj se, nisi bezbedan" - navodi Lalošević.
Kako ističe, on je potom upozorio Cicvarića da će otići kod dekanke Fakulteta Maje Kovačević i da će ga prijaviti ako nastavi sa takvim ponašanjem.
- Otišao sam gore i obavestio dekanku o ovom slučaju. Ona je rekla kako ne može ništa da uradi i kako treba da podnesem prijavu i pronađem svedoke koji će potvrditi moju izjavu. Kada sam se vratio kod portirnice, video sam da Pavle Cicvarić okuplja svoje studente iz plenuma kako bi dali izjavu da on nije ništa uradio i da sam ceo incident ja prouzrokovao - otkrio je Lalošević.