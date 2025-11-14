Slušaj vest

Misija Kfor na Kosovu i Metohiji saopštila je, odgovarajući na pitanje RTS-a oko otvaranja vojne fabrike dronova u Gnjilanu gde će se proizvoditi i dronovi kamikaze, da ne komentarišu ekonomska pitanja, ali da redovno prate vazdušni prostor tzv. Kosova.

"Nećemo komentarisati pitanja u vezi sa ekonomskom proizvodnjom. Stoga ćemo vas za bilo kakav komentar u vezi sa ovim uputiti institucijama na Kosovu. Kfor ostaje fokusiran na sprovođenje svog dugogodišnjeg mandata UN, zasnovanog na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine", stoji u odgovoru ove misije.

U odgovoru se naglašava da Kfor redovno prati vazdušni prostor tzv. Kosova.

"Kfor redovno prati vazdušni prostor Kosova, koristeći sva sredstva i resurse kojima raspolaže, u skladu sa svojim postojećim ovlašćenjima i mandatom prema Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine. Ključno je da sve aktivnosti u vazdušnom prostoru budu adekvatno koordinisane sa Kforom kako bi se sprečile tenzije i osigurala bezbednost, u korist svih koji žive na Kosovu i za regionalnu stabilnost", saopštili su iz Kfora, povodomk otvaranja fabrike vojnih dronova u Gnjilanu.

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti pohvalio se kako će se tamo praviti i prodavati sofisticirane letilice dometa i do 20 kilometara!

Maketa jednog od dronova u fabrici u Gnjilanu Foto: Facebook Albin Kurti

To bi značilo i da su ugroženi srpski gradovi koji se nalaze u prečniku od 20 kilometara vazdušnom linijom od glavnih administrativnih prelaza Merdare, Jarinje, Brnjak, Mutivode i Rudnica, kao i onih manjih. Među njima su Leskovac, Vlasotince, Kuršumlija, Raška, Bujanovac i mnogi drugi gradovi i sela.

Iako se Kfor u saopštenju poziva na Rezoluciju 1244 UN, upravo proizvodnja "dronova kamikaza" nije u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i misijom KFOR-a.

