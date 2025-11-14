Slušaj vest

- Još 23 lokalne samouprave, isto toliko sela i isto toliko Seoskih domova kulture dobiće sredstva koja će se upotrebiti da ti domovi ponovo budu u funkciji, da zablistaju novim sjajem. Disperzija je široka, od juga do severa, od istoka do zapada. Prioritet je da što pre ožive i postanu centri okupljanja, bilo da je povod najradosniji ili najtužniji, ali jedno selo mora da ima mesto, tačku okupljanja i susretanja - rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić nakon što su danas u Palati Srbija sa predstavnicima lokalnih samouprava potpisani ugovori za renoviranje domova kulture i dodao:

- Ovo je nastavak velikog poduhvata obnove seoskih domova, pa će sa prošlogodišnjih 19, ukupno 42 objekta biti potpuno obnovljeno.

Za obnovu domova u selima ove godine Ministarstvo je izdvojilo 60 miliona dinara, pri čemu je svaka lokalna samouprava mogla da konkuriše za iznos do tri miliona dinara. Sredstva su namenjena završnim radovima i opremanju - uređenju enterijera, nabavci nameštaja, rasvete, telekomunikacione i audio-vizuelne opreme, kao i za neophodne instalaterske radove.

Na ovogodišnji javni konkurs Ministarstva za brigu o selu pristiglo je 59 prijava iz 21 okruga širom Srbije, a 23 najbolje rangirane lokalne samouprave su dobile novac za obnovu objekata koji će ponovo postati središta društvenog i kulturnog života svojih i okolnih naselja.

Među projektima koji su dobili sredstva, sedam se nalazi u pograničnim područjima, a četiri u opštinama koje pripadaju najnižoj grupi razvijenosti i spadaju u kategoriju devastiranih područja. Najbolje rangirani projekti su za domove u selu Radalj kod Malog Zvornika, Lukavici kod Dimitrovgrada i Velikoj Gredi u opštini Plandište.

- Ovaj program ima izuzetan značaj za život seoskih sredina. Konkretno na našoj teritoriji postoji veliki broj udruženja žena, a tokom godine organizujemo brojne tradicionalne manifestacije, pa nam je uređen prostor sa binom, ozvučenjem i rasvetom dragocen, jer će nam omogućiti da realizujemo brojne sportske, likovne, umetničke i folklorne programe za decu i odrasle - rekla je Tatjana Kokar, predsednica Opštine Bela Crkva.

Podsećamo da je kroz program Ministarstva za brigu o selu prošle godine podržana obnova 19 seoskih domova kulture širom Srbije. Većina je u potpunosti renovirana i ponovo u funkciji. Prostori koji su godinama bili zapušteni sada su oživeli - poput Doma kulture u Ruskom Selu kod Kikinde, ali i domova u Štubiku kod Negotina, Izvarici u Žagubici , Novom Itebeju opštine Žitište i Ostojićevu kod Čoke. Renovirani objekti koji su potpuno promenili izgled već su zaživeli. U njima se uveliko okupljaju kako najmlađi, tako i penzioneri, u nekima je seoska biblioteka, internet kutak, razna seoska udruženja i održavaju se brojne manifestacije.