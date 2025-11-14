Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas sa savetnikom za nacionalnu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Džonatanom Pauelom s kojim je razgovarao o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji.

Dačić se osvrnuo na nedavnu posetu Londonu, gde je učestvovao na konferenciji ministara unutrašnjih poslova Berlinskog procesa, podsetivši da se tom prilikom sastao sa državnom sekretarkom za unutrašnje poslove Šabanom Mahmud, i naglasio da nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova već duži niz godina imaju odličnu međunarodnu saradnju sa Nacionalnom kriminalističkom agencijom i Upravom poreza i carine.

Pauel je pohvalio saradnju dve zemlje u oblasti bezbednosti i unutrašnjih poslova, posebno po pitanjima borbe protiv iregularnih migracija i krijumčarenja ljudi.

1/6 Vidi galeriju Ivica Dačić sa Džonatanom Pauelom Foto: Mup

Sagovornici su se saglasili da će Republika Srbija i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske u narednom periodu uložiti napore kako bi, u okviru postojećeg Memoranduma o unapređenju saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala u oblasti migracija, dodatno unapredili međunarodnu policijsku saradnju u ovoj, ali i u drugim oblastima.

Džonatan Pauel se ranije danas sastao i sa premijerom Đurom Macutom i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Saglasili smo se da je očuvanje mira i stabilnosti od ključnog značaja, kao i da dijalog i međusobno razumevanje ostaju najbolji put za prevazilaženje izazova sa kojima se suočavamo",napisao je Vučić na Instagramu.