DIJANA HRKA PONOVO PREBAČENA U PRIVATNU KLINIKU: Obezbeđen joj lekarski nadzor i odgovarajuća terapija
Privatna bolnica MediGroup saopštila je danas da je Dijana Hrkaponovo primljena u tu zdravstvenu ustanovu usled pogoršanja zdravstvenog stanja, radi pružanja neophodne medicinske pomoći.
Posle procene stanja, pacijentkinji je obezbeđen lekarski nadzor i odgovarajuća terapija, navedeno je u saopštenju.
- Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi - navedeno je u saopštenju.
Podsećamo, Dijana Hrka je u sredu primljena u istu privatnu kliniku u sredu, 12. novembra.
- Blokaderi nisu uspeli da je nagovore da se ubije. Lekari će se pobrinuti za njeno zdravlje - rekao je tada izvor Kurira.
