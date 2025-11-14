Slušaj vest

Privatna bolnica MediGroup saopštila je danas da je Dijana Hrkaponovo primljena u tu zdravstvenu ustanovu usled pogoršanja zdravstvenog stanja, radi pružanja neophodne medicinske pomoći.

Posle procene stanja, pacijentkinji je obezbeđen lekarski nadzor i odgovarajuća terapija, navedeno je u saopštenju.

- Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi - navedeno je u saopštenju.

Podsećamo, Dijana Hrka je u sredu primljena u istu privatnu kliniku u sredu, 12. novembra.

- Blokaderi nisu uspeli da je nagovore da se ubije. Lekari će se pobrinuti za njeno zdravlje - rekao je tada izvor Kurira.

